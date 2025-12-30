En 2025, Desarrollo Social Supérate impulsó inclusión con 276,951 hogares en Ruta de Superación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La incorporación de 40 mil nuevas familias en la Ruta de Superación para alcanzar un total de 276,951 hogares impactados a nivel nacional, junto a los avances del piloto Comunidades de Cuidado, las capacitaciones técnicas y de empleabilidad de los diferentes proyectos, resaltan entre los principales logros de la Dirección de Desarrollo Social Supérate este 2025.

La nueva estrategia de inclusión social centrada en el empoderamiento familiar y el fortalecimiento comunitario logró impactar de manera individual a más de 830 mil personas en las diferentes provincias del país, entre marzo de 2024 y octubre de 2025. A través de este modelo de acompañamiento integral, la entidad gubernamental impulsa capacidades, empleabilidad y autonomía, apostando a la movilidad social sostenible.

La RS tiene como meta impactar a 1, 495,141 hogares para el año 2028, lo que equivale a 4,485,423 personas en la intervención directa y el fortalecimiento de redes comunitarias que impulsen la autonomía y cohesión social en los hogares más vulnerables de la República Dominicana, indicó Gloria Reyes, directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

En cuanto a los avances del piloto Comunidades de Cuidados, puesto en marcha por la Mesa Intersectorial de Cuidados en zonas priorizadas de Azua y el municipio Santo Domingo Este, el proyecto cierra con más de mil (1,000) hogares visitados y aplicado a la ficha de cuidado, con el apoyo del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), para identificar necesidades específicas de cuidados y remitidos al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), para su priorización de cara a recibir el servicio domiciliario. También, 4mil personas egresadas y certificadas como cuidadores por el INFOTEP.

Asimismo, 285 personas cuidadoras certificadas y habilitadas por el CONAPE podrán ejercer como cuidadores de manera formal. Concluyó también una licitación con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde 120 hogares recibirán el servicio de cuidado y la ampliación de la política de Cuidados.

Para el 2026 se tiene previsto continuar con las pasantías supervisadas y remuneradas de 250 pasantes. Inicio formal del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) en el servicio domiciliario de cuidados y más de 700 hogares recibirán servicios y la contratación de unas 600 personas cuidadoras y la atención domiciliaria de aproximadamente 1,200 adultos mayores.

Otro logro para destacar es la celebración de la primera Feria Educativa y de Empleabilidad para Personas Cuidadoras, con 277 participantes y la colaboración de más de 12 instituciones públicas, financieras y sociales. El proyecto destaca, además, que 8 mil 249 personas con discapacidad certificadas del CONADIS, obtuvieron acceso a dispositivos y servicios especializados.

Movilidad social

De igual modo, la institución consolidó en 2025 la movilidad social de decenas de miles de familias provenientes de hogares en situación de vulnerabilidad social, con un total de 980 personas capacitadas en técnicas de búsqueda de empleo, orientación laboral, elaboración de hojas de vida, simulaciones de entrevistas y desarrollo de habilidades blandas, tales como comunicación efectiva, puntualidad, trabajo en equipo y capacidad de adaptación. Estos resultados fueron presentados en el informe de gestión correspondiente al período enero–diciembre de 2025.

Como parte de esta estrategia, se realizaron nueve ferias de empleo en distintas zonas del Gran Santo Domingo, en las que se registraron 2,269 candidatos y candidatas en la bolsa de empleo y su vinculación laboral en 380 vacantes en áreas como auxiliar de mantenimiento, conserjería, caja, cosméticos, panadería y ferretería; así como en alta cocina (chef), cocinero y cocinera, entre otras ofertas.

El departamento de Educación e Inclusión Financiera logró capacitar a 7,858 personas en temas relacionados con cultura del ahorro, manejo responsable de deudas y bancarización, por medio a talleres que contaron con el respaldo de entidades financieras aliadas como el Banco de Reservas y la Asociación La Nacional. De igual forma, se brindó acompañamiento técnico a 36 cooperativas, permitiendo que agricultores y artesanos operen bajo modelos de economía asociativa sostenible.

La formación técnica y la empleabilidad generada en el Centro de Superación Gastronómica Supérate (CSGS) tuvo un impacto histórico entre los 8,250 participantes, creando más de mil nuevos técnicos, quienes obtuvieron la certificación del INFOTEP y la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, España (AHT).

Emprendimiento

La marca artesanal alcanzó este año una inversión de más de 14 millones de pesos beneficiando a 1,680 familias artesanas, posicionando sus productos en ferias de España, Suiza y Estados Unidos; un proyecto que busca el establecimiento de marca país y el reconocimiento internacional de personas que habitan en comunidades rurales de la República Dominicana.

La iniciativa Mujeres SUPEREmprendedoras capacitó a 932 participantes, para un total 2,255 mujeres formadas en distintas disciplinas, desde el 2021 a 2025, con un 88.3% de las féminas con negocios propios en sectores como gastronomía, textiles y estética.

Este esquema de formación ha logrado que cientos de mujeres desarrollen habilidades que les han permitido convertirse en micro y pequeñas empresarias líderes en sus comunidades, transformando con ello la vida de sus familiares y forjando un futuro promisorio para sus hijos e hijas.

En cuanto a los espacios educativos comunitarios “Club de Chicas”, enfocados en la reducción de uniones tempranas y embarazos en adolescentes, el proyecto impactó a 1,313 participantes este año, sumando un total de 6,482 desde 2021. La iniciativa cuenta con el apoyo y acompañamiento técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), por sus siglas en inglés.

El proyecto Juventud Supérate impactó a 19, 660 adolescentes y jóvenes a nivel nacional, impulsándose con las iniciativas Bebé Piénsalo Bien, Punto Joven, Un Viaje por mi Patria y Máster Class, enfocadas en la prevención, la formación y el fortalecimiento de valores cívicos.

La Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD), desde su reapertura en 2025, contó con la participación de 15,053 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diversas actividades culturales y formativas.

En cifras

La dirección de Operaciones y Servicios garantizó las transferencias de los subsidios sociales de un millón 453 mil familias que viven en situación de vulnerabilidad social y pobreza monetaria. Al cierre de este año, el subsidio Aliméntate alcanzó a 1,445,612 hogares, mientras que Bonogas y Bonoluz beneficiaron a 1.2 millones y 557 mil familias respectivamente, a los que se sumaron los incentivos educativos, el de la vejez en pobreza extrema, el apoyo a niños y niñas con discapacidad, de la mujer en situación de vulnerabilidad, y los que promueven emprendimientos en la agropecuaria.