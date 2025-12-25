25 de diciembre, día del famoso "calentao'" en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aunque no aparece en ningún calendario oficial ni ha sido proclamado por institución alguna, en República Dominicana el 25 de diciembre tiene un protagonista indiscutible: el famoso “calentado”.

Y es que, tras la abundante cena de Nochebuena, el dominicano no deja perder nada. Muy por el contrario, convierte las sobras en una segunda celebración gastronómica que, para muchos, sabe igual o mejor que la noche anterior.

Desde tempranas horas del Día de Navidad, en miles de hogares se repite el ritual: se saca el pollo horneado, la pierna de cerdo, el moro de guandules, la lasaña, el pastelón, los pasteles en hoja y hasta la ensalada rusa… todo vuelve al fuego para dar paso al esperado calentado.

Aunque algunos optan por desayunarlo, otros lo reservan para el almuerzo o incluso la cena, confirmando que en estas fechas la comida “no tiene horario”.

El calentado no solo representa aprovechar los alimentos, sino también una extensión del compartir familiar. Muchas veces se disfruta con los mismos invitados de la noche anterior o con quienes no pudieron llegar a la cena de Nochebuena.