3 enseñanzas de Nelson Mandela que puedes poner en práctica hoy

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El nombre de Nelson Mandela sigue siendo sinónimo de resiliencia, justicia y humanidad.

Años después de su paso por la historia, sus palabras y acciones continúan iluminando el camino de millones de personas en todo el mundo.

Más allá de su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, su legado ofrece enseñanzas prácticas que pueden aplicarse en la vida cotidiana.

-Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar. También se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario.

-La erradicación de la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras persista la pobreza, no habrá verdadera libertad.

-Nunca he considerado a ningún hombre como mi superior, ni fuera ni dentro de la cárcel.

Más de Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela fue un político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid.

Nació en Mvezo, El Cabo, Unión de Sudáfrica, el 18 de julio de 1918.

Fundó “Lanza de la Nación” para la lucha armada. En 1962 fue apresado y condenado a cadena perpetua.

Tras 27 años de cárcel fue liberado en 1990. En 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz. De 1994 a 1999, presidió el primer gobierno que puso fin al régimen racista.

Murió en Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica, el 5 de diciembre de 2013.