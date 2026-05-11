5 formas fáciles de consumir zanahoria y aprovechar sus beneficios

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La zanahoria constituye uno de los mejores alimentos que ofrece la naturaleza y es ideal para hacer zumos.

Se obtienen con facilidad todo el año y están repletas de vitaminas.

Una sola zanahoria es tan rica en betacaroteno que aporta la ingesta diaria adecuada de vitamina A, la necesaria para mantenerse resistente ante las infecciones respiratorias.

Además, es rica en las vitaminas C y E, las cuales también protegen los pulmones de la contaminación y de las infecciones.

Beneficios



Procure que los zumos de frutas frescas y hortalizas sean un elemento cotidiano en su dieta, ya que refuerzan el sistema inmunológico, se digieren con facilidad y ayudan a mantener el organismo limpio y libre de toxinas.

Estos zumos están llenos de energías y propiedades curativas, y son muy sabrosos.

Recetas

Ensalada de zanahoria



Ensalada de zanahoriaFuente externa

Ingredientes:

1 libra de zanahoria

2 cucharadas de vinagre balsámico

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Preparación. En una olla poner a hervir las zanahorias previamente peladas o si prefiere la puedes hervir con cáscara y luego retirarla. Vigilar que no se ablanden demasiado. Cuando estén, apagar el fuego y trozarla en un tazón o plato llano y verter por encima las dos cucharadas de vinagre balsámico, el aceite de oliva y la sal.

Observación. El aderezo lo puedes preparar con limón o agrio de naranja si lo prefiere.

Pastel de zanahoria y arroz



Pastel de zanahoria y arrozFuente externa

Ingredientes:

1 1/2 libra de arroz (cocido)

1/2 libra de queso rallado tipo parmesano

1 barra de margarina

6 huevos batidos

1 cebolla picada

2 cucharadas de perejil picado

1 taza de crema de leche

1 libra de zanahoria cruda rallada

Preparación:

Después que el arroz esté frío, mezcle todos los ingredientes. Ponga en un molde engrasado y lleve al horno a 350º durante 45 minutos.

Si desea, antes de llevar al horno espolvoree queso rallado.

Jugo de zanahoria



Jugo de zanahoriaFuente externa

Ingredientes:

6 zanahorias de buen tamaño

Preparación. Quitar las dos orillitas de la zanahoria, pasarlas por el extractor y tomar de inmediato.

Crema de zanahoria



Crema de zanahoriaFuente externa

4 zanahorias

4 papas

1 puerro, sólo la parte blanca

1 caldo de verduras

Leche

Pimienta

Sal

Preparación. Cortar primeramente las papas, las zanahorias y el puerro en trocitos pequeños. Luego poner a rehogar en una olla a presión, con el caldo de verduras y un poco de sal y pimienta.

Tapar la olla y lo dejar cocer. Posteriormente pasar todas las verduras cocidas por la batidora hasta obtener una crema fina y homogénea.

A continuación poner la crema en una cacerola, sin fuego y añadirle leche y mantequilla al gusto.

Luego poner a fuego bien lento, sin dejar de remover hasta que se observe que se disuelta la mantequilla. A esta crema se le puede añadirle un poco de pan tostado si se prefiere.

Croquetas de zanahoria



Croquetas de zanahoriaFuente externa

Ingredientes:

1/2 kg de zanahorias

2 cebollas de tamaño medio

50 grs de queso parmesano

Agua, soda o leche

Harina leudante (con «levadura» incorporada)

Aceite neutro (de semillas)

Pimienta

Sal

Preparación. Pelar las zanahorias, cortar y pelar las cebollas y picarlas. Echar las zanahorias y las cebollas en el líquido elegido, sea este el agua, soda o leche, y añadir la harina leudante. Salpimentar, y agregar el queso, y, con la pasta hacer bolas pequeñitas y ponerlas a freír en una sartén con abundante aceite cuando esté bien caliente.

Pollo en salsa de zanahoria



Pollo en salsa de zanahoriaFuente externa

Ingredientes:

4 piezas de pollo

1/2 cebolla

2 zanahorias cortadas en rodajas

Pimiento rojo seco molido

1 caldo de pollo

2 dientes de ajo

1 taza de agua

2 papas grandes cortadas en rodajas

Sal

Preparación. En una cacerola se coloca la cebolla con el ajo y el aceite, la ponemos al fuego y dejamos hasta que la cebolla esté transparente. Luego se agrega el pimiento molido y esperamos hasta que tome punto. A continuación incorporamos el pollo, la papa, el caldo, la zanahoria, una taza de agua y sal y pimienta al gusto. Se deja cocinar unos 20 minutos. Cuando ya esté cocido el pollo y las papas los separamos (solo el pollo y la papas) y lo echamos en otra olla aparte, y el resto de la preparación lo trituramos, hasta que se forme una crema.