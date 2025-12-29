5 tradiciones navideñas que se están perdiendo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Algunas tradiciones navideñas han ido quedando poco a poco en el recuerdo, debido a los cambios sociales, la tecnología y el ritmo acelerado de la vida moderna.

Pero siempre es bueno recordar cómo familias y comunidades realizaban actos propios de esta época.

Por eso, hoy te mostramos a continuación algunas de ellas:

Las visitas sorpresa de Navidad

Antes era común llegar sin avisar a la casa de familiares y vecinos para compartir unos tragos, comer el 24 o el 31 de diciembre o simplemente ir a saludar.

Hoy, la falta de tiempo y el uso de la tecnología han reducido estos encuentros espontáneos.

Las tarjetas navideñas escritas a mano

Enviar y recibir cartas con mensajes personalizados era un gesto esperado cada diciembre.

Hoy, los saludos digitales han sustituido casi por completo este detalle cargado de afecto.

Familia cocinando juntos

La cena navideña hecha entre todos

Preparar el cerdo, la ensalada rusa y los pasteles en hoja era un ritual. Ahora, muchos optan por comprar la comida hecha o celebrar de manera más reducida.

Escuchar a los abuelos contar historias

Los abuelos antes eran un baúl de los recuerdos y con sus anécdotas entretenían a toda la familia.

Dormir tarde conversando

Las noches se alargaban entre risas, anécdotas y promesas para el nuevo año, sin prisas ni distracciones.