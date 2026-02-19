Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La escritora dominicana, Luisa Apolinar, presentó su novela ‘El 50% de este libro es verdad’ en Cuesta Libros, en un encuentro que reunió a lectores y personalidades del ámbito literario y cultural.

‘El 50% de este libro es verdad’ es una novela de ficción con una fuerte carga de crítica social que aborda temas como el abuso y el maltrato infantil, las heridas emocionales, el silencio impuesto y las verdades que una sociedad aprende a ocultar.

La obra pone palabras a situaciones que incomodan, a lo que se normaliza y a lo que, muchas veces, se decide callar.