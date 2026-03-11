57 % de los participantes en Infotep fueron mujeres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A propósito de la recién conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Infotep informa que la formación técnico profesional sigue “escribiendo una historia de transformación femenina en la República Dominicana”.

Indica la institución, que el 2025 registró 868,357 participantes, de los cuales 492,390 fueron mujeres, equivalente al 57 % del total, lo que consolida una tendencia sostenida de liderazgo femenino en los procesos de capacitación, y que lejos de ser un dato circunstancial, la participación femenina responde a una tendencia sostenida en el tiempo.

Revela que entre 2016 y 2025, más de 3.8 millones de mujeres se formaron en el Infotep, equivalente al 55 % de los más de siete millones de participantes registrados en ese período.

Añade de igual manera, que incluso, tras la desaceleración provocada por la pandemia en el 2020, la matrícula femenina recuperó su dinamismo y alcanzó en el 2025 su nivel más alto.

Precisa Infotep, que detrás de esta evolución estadística no solo hay crecimiento institucional, sino historias concretas de superación, emprendimiento y movilidad social que impactan hogares y comunidades en todo el país.

“Cada mujer formada significa: mayor autonomía económica, reducción de vulnerabilidad social, incremento de productividad y fortalecimiento del tejido familiar y comunitario”, destaca.

Indica de igual modo, que la cifra de 2025 más allá de un número, que una cifra, representa una señal clara de que cuando la formación abre puertas, las mujeres las cruzan y transforman su entorno.

Formación cambia destinos

Los programas de capacitación abarcan desde áreas industriales y tecnológicas hasta servicios, emprendimiento, innovación y formación virtual, ampliando las oportunidades de inserción productiva para miles de mujeres en todo el país, logrando a través de ese proceso el acceso a un empleo formal.