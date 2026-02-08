Hace 58 años del primer Super Bowl: cinco curiosidades desde sus inicios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este domingo se juega el evento deportivo más importante de Estados Unidos y también el más esperado a nivel mundial, se trata del Super Bowl.

Para este año ha dado mucho de que hablar por la participacion del artista puertoriqueño Bad Bunny, quien encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, meses atras a criticado la eleccion de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) cuestionando la escogencia de Bunny para el espectáculo musical del evento.

Aunque este tema ha sido uno de los más tratado en los últimos días, recordamos algunas curiosidades que quizas no sabías desde los incios del Super Bowl.

1- Inicios

El primer partido se jugó el 15 de enero de 1967 donde se enfrentaron en esa final dos equipos del interior del país, los Green Bay Packers y los Kansas City Chiefs.

En los años 60, la NFL (National Football League) no era la única liga. Surgió una competidora llamada AFL (American Football League). Ambas se odiaban: se robaban jugadores y competían por la audiencia. Finalmente, decidieron que, en lugar de pelear, los campeones de cada liga deberían enfrentarse para ver quién era realmente el mejor.

2- Su nombre: No se llamaba "Super Bowl"

Al principio se llamaba "AFL-NFL World Championship Game" ya que existían dos ligas, la Liga Americana AFL y la Liga Nacional NFL.

Luego el entonces dueño de los Chiefs, Lamar Hunt, tomó la palabra "bowl" o "tazón" (porque los estadios donde se juega el fútbol americano tienen esa forma) y la combinó con "súper", inspirado en una pelota de intenso rebote y muy popular de la época con la que jugaba su hijo llamada "Super Ball".

3- La consolidación (1970)

Tras el éxito de los primeros cuatro juegos, las dos ligas se fusionaron oficialmente en 1970 bajo el nombre de NFL, dividiéndose en dos conferencias: la Nacional (NFC) y la Americana (AFC). Desde entonces, el Super Bowl es el juego final entre los campeones de ambas

4- Dos cadenas de TV transmitieron el partido

Entre rivalidad y en busca de audiencia. La cadena de televisión CBS tenía el derecho sobre los partidos de la NFL y la cadena NBC trasmitía los de la AFL.

5- Presentaciones artisticas

En los primeros años se presentaron bandas universitarias. En 1967, sin embargo, fueron las bandas de la Universidad de Arizona y la Grambing College las amenizaron el intermedio, además de las acrobacias del equipo de la escuela local de Anaheim.

