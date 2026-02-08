8 de febrero. ¿Qué pasó un día como hoy?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

8 de febrero sin duda una fecha donde ha marcado hitos historicos y de grandes contrastes: desde el nacimiento de mentes visionarias hasta momentos clave para la tecnología y los derechos humanos.

Acontecimientos historicos

Ejecución de María Estuardo, reina de Escocia:

Esta ejecución de fue la primera ejecución legal de un monarca europeo ungido. Hecho ocurrido por que la consideraron culpable de conspirar para asesinar a su prima, Isabel I , en lo que se conoció como la Conspiración de Babington.

Hechos de Ciencia, Tecnología y Espacio

1865 - Las Leyes de Mendel: Gregor Mendel presenta sus trabajos sobre la herencia genética ante la Sociedad de Historia Natural de Brünn.

1928 - Primera transmisión de TV transatlántica: John Logie Baird logra enviar una señal de televisión desde Londres hasta Nueva York.

1969 - El Meteorito de Allende: Un meteorito masivo cae en Chihuahua, México; es una de las rocas espaciales más estudiadas del mundo debido a su antigüedad.

Nacimientos y Fallecimientos de personalidades

Nacimientos:

Julio Verne (1828): Escritor visionario de Veinte mil leguas de viaje submarino.

James Dean (1931): El eterno rebelde de Hollywood.

John Williams (1932): El compositor más famoso del cine (Star Wars, Jaws, Indiana Jones).

Florinda Meza (1949): Actriz mexicana, famosa por ser "Doña Florinda".

Mauricio Macri (1959): Político y expresidente de Argentina.

Fallecimientos:

Luis Alberto Spinetta (2012): Leyenda del rock argentino y latinoamericano.

Anna Nicole Smith (2007): Modelo y figura mediática estadounidense.