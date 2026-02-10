Abren inscripciones para el Maratón Claro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Claro Dominicana, anunció este miércoles el inicio de las inscripciones para la 29ª edición de su “Medio Maratón Claro”, que se llevará a cabo el domingo 16 de marzo de 2025 en el Malecón de Santo Domingo, saliendo de la Puerta de las Atarazanas. La carrera más grande de la República Dominicana, que reunirá a toda la familia, contará con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros para correr o caminar. Además, se fomentará la inclusión para que las personas con discapacidad física puedan realizar el recorrido de 5K en sillas de ruedas.

La ruta, que estará certificada para las distancias de 10 y 21 kilómetros, contará con más de 400 componentes de seguridad, 11 ambulancias, 10 puntos de hidratación a lo largo del recorrido y áreas de parqueos disponibles.