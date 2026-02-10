Academia de Ciencias ratifica autoría de Solano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. RD. Ante los cuestionamientos surgidos en torno al autor original de la canción “Por amor”, el Consejo Directivo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana ha emitido un comunicado donde informa que bajo ningún concepto avalan, ni hacen suyas las afirmaciones y conclusiones expuestas por el conferencista José María Paz Gago.

La entidad, aclara que las declaraciones emitidas por Gago, donde afirma que la obra “Por amor”, no fue escrita por Rafael Solano, son única y exclusiva responsabilidad del autor de la ponencia.

Esplicación de la Academia

Todo el conflicto surgió en una conferencia dictada en el salón del Consejo Directivo de la Academia de Ciencias, el pasado jueves, donde José María Paz Gago, concluyó con dichas afirmaciones.

En el escrito de la Acedemia, resaltan que para que un ciudadano pueda formalizar su ingreso como miembro de la institución, debe impartir una conferencia sobre un tema asociado a su profesión. En ese contexto, el doctor José María Paz Gago dictó la conferencia titulada “Por amor: luces y sombras sobre la propiedad intelectual de una canción dominicana y universal”.

Informaron que la escogencia del tema es de entera libertad del conferencista. Por tanto, la institución y su Consejo Directivo desconocían previamente las conclusiones y afirmaciones categóricas que el expositor haría sobre este tema. La Academia de Ciencias expresó que bajo ningún concepto se hace compromisaria, ni avala, ni hace suyas las afirmaciones y conclusiones expuestas por el conferencista, las cuales son única y exclusiva responsabilidad del autor de la ponencia. La institución reconoce al maestro Rafael Solano como el autor de la letra y la música de la canción Por amor, que ha recorrido el mundo en la voz de diversos intérpretes.

“Nuestra institución emite un desagravio al maestro Rafael Solano y a su familia, indicando además que jamás fue intención de la Academia poner en entredicho su honor, méritos, ni el altísimo respeto y admiración que el pueblo dominicano profesa a su excelsa figura, al gran ser humano que representa y a su condición de ciudadano intachable”, dice el comunicado.

El maestro Rafael Solano ganó una demanda de difamación al periodista Alvarito Arvelo por 1.5 millones, tras cuestionar su autoría de la canción