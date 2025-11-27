Acción de Gracias: la importancia de que practiquemos la gratitud

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Acción de Gracias, ¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando escuchas esas palabras? ¿Tal vez solo piensas en una mesa llena de comida, un gran pavo, la abundancia de la cosecha o en familiares y amigos reunidos para celebrar y reflexionar?

Sin embargo, me temo, que pasamos rápidamente por alto o incluso hasta ignoramos el propósito original de esta fecha que es, por supuesto, dar gracias.

Tanto Canadá como Estados Unidos tienen días festivos nacionales de Acción de Gracias.

De hecho, más de una docena de países en todo el mundo tienen días festivos dedicados a dar gracias en celebración de la cosecha o para conmemorar un evento histórico.

En República Dominicana esta celebración se está haciendo espacio poco a poco.

Esta época del año es especialmente adecuada para los cristianos, ya que nos brinda la oportunidad de agradecerle a Dios por habernos bendecido de muchas maneras a través de Cristo.

¿Qué es la gratitud?

Vivimos en una cultura que nos bombardea continuamente con el mensaje de que merecemos más de lo que tenemos. Se nos empuja a poner el foco en lo que nos falta, en lo lejos que estamos de la vida que nos gustaría tener y en que solo podemos contar en nuestro esfuerzo para lograr lo que queremos.

La gratitud es todo lo contrario. La gratitud nace de poner el foco en las cosas que damos por sentadas. Todas esas cosas, personas y situaciones que nos son imprescindibles y que ni siquiera nos permitimos disfrutar buscando lo siguiente.

¿Cuáles son los beneficios de ser agradecido?

Después de una década estudiando el impacto de la gratitud en miles de personas, el psicólogo y profesor de la Universidad de California, Robert Emmons, ha determinado que vivir desde la gratitud tiene un impacto positivo en nuestra salud física y mental. Lo ha compartido en una guía virtual:

Físico

- Fortalece el sistema inmunitario.

- Mejora la tolerancia al dolor.

- Reduce la presión sanguínea en un 12%.

- Aumenta la motivación para hacer ejercicio y mantener un estilo de vida saludable.

- Mejora la calidad y la cantidad del sueño.

Efectos Psicológico

- Aumenta la claridad mental y la capacidad de mantener el foco.

- Aumenta el optimismo.

- Mejora la felicidad percibida en un 25%.

¿Cómo se puede practicar la gratitud diariamente?

Activando la positividad. ¿Cómo?

- Afirmando las cosas buenas que hay en el mundo y en nuestras vidas.

-Reconociendo las bendiciones y los beneficios que recibimos sin dar nada a cambio. Aún sin tener una vida “perfecta”.

- Poniendo el foco en todo lo que es imprescindible en nuestras vidas y que damos por sentado.

- Conectando con la humildad.

La segunda parte es reconocer de dónde viene todo lo que es positivo en nuestras vidas.

¿Qué personas hacen de tu vida algo mejor? ¿Quién te ama incondicionalmente? ¿De dónde viene el regalo de vivir? ¿De dónde vienen tus oportunidades?

Muchas personas practican la gratitud diariamente desde su espiritualidad y espacios de relajación.