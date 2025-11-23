ACI-LAC valora participación de RD en programas de intercambio y cooperación que desarrolla

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Kuala Lumpur, Malasia.- El Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y El Caribe (ACI-LAC), valoró positivamente la participación del Departamento Aeroportuario en los diferentes eventos de intercambios con los principales aeropuertos del mundo, fortaleciendo así la cooperación y el acceso a valiosas informaciones y capacitaciones para el sector.

Así lo indicó Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC, al encabezar el tour de estudios que realiza cada año el organismo internacional, esta vez realizado en los aeropuertos Changi, de la República de Singapur, y Kuala Lumpur, en Malasia.

“Realmente es muy interesante y bueno para República Dominicana porque permite el saber, conocer y participar en las tendencias internacionales y poder intercambiar con otros aeropuertos de América Latina los avances que hay en otras partes del mundo y como podrían implementarse en sus territorios”, agregó Echevarne.

De su lado, el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo aseguró que este tipo de eventos es de suma importancia, ya que permite institucionalmente, conocer las últimas tecnologías en cuanto a aeropuertos se refiere y así, extrapolar el aprendizaje al país, para incentivar que tanto los concesionados como los aeropuertos privados puedan innovar.

Participación de RD en programas

“Esto nos ha permitido ejecutar nuevas iniciativas, no solo en favor de eficientizar los aeropuertos internacionales, sino también, las terminales domésticas”, aseveró Pichardo.

Esta es la cuarta versión del tour de estudios que desarrolla la ACI-LAC. En esta ocasión se constataron las operaciones e infraestructura de los aeropuertos internacionales Changi, en Singapur, un aeropuerto operado completamente por el estado, y que ha sido premiado en varias ocasiones como el mejor aeropuerto del mundo, por la experiencia que ofrece al pasajero.

Mientras, el Aeropuerto Internacional Kuala Lumpur en Malasia, es un aeropuerto privado, y es el principal hub de conexión del sudeste asiático.

En este intercambio también participan activamente representantes aeroportuarios de Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela, Turcos y Caicos y Guyana.