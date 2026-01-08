¡Adiós a las fiestas! guía para volver a la rutina diaria

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

A inicio de cada año no es malo sentir culpas, ¡Claro que no! Es normal que muchos sientan que su cuerpo aún no “arranca”, asumiendo que las fiestas no han terminado. Sin embargo, ya es 8 de enero, tiempo de reiniciar la rutina.

Es importante recordar que ya comenzaron formalmente las labores, tanto para quienes sólo tuvieron descansos intermitentes por motivo de las festividades, como igual para los que toman vacaciones colectivas.

También, ya iniciaron las clases, una de las actividades que mayor movimiento suscita no solo a los padres y tutores de manera particular, sino a la sociedad, básicamente en el tránsito.

En ese sentido, hay que hacer una planificación consciente para ir retomando la realidad diaria, partiendo de que en estos días hasta la agradable temperatura que se vive en esta hermosa isla caribeña, donde “siempre es verano”, conspira para querer quedarse por más tiempo en la cama en las mañanas y hasta en casa.

Cómo retomar la rutina

Lo primero y más importante es retomar el horario de ir a la cama en la noche y el de levantarse por las mañana, recordando que la recomendación médica es dormir al menos ocho horas y, para ello, hay que adecuar la alarma del reloj.

Asimismo, para evitar sobresaltos, incomodidades, enojos por la premura de llegar a tiempo, tanto a los centros educativos, para llevar los niños, como a la oficina, es aconsejable que salga con tiempo suficiente, ya que la norma del país es encontrarse con un taponamiento vial en cualquier esquina sin motivos aparentes.

De igual manera, ajuste el horario de hacer actividad física. Los ejercicios en cualquier modalidad que elija, ir al gimnasio, caminar, trotar, correr, es una de las decisiones que más le beneficia, ya que contribuye a mantenerle saludable y, hay que estar claro, que la salud, es la base principal para todo lo demás que se proponga.

Tanto si ya tenía el hábito el año pasado, como si planea hacerlo por primera vez este 2026, es tiempo que de asuma como meta esencial moverse físicamente.

¡Ah!, y por último, pero no porque tenga menos importancia, sino al contrario, ya que no es sólo un dicho que “somos lo que comemos”, es una gran verdad. Retome o inicie una dieta saludable, su cuerpo y su mente se lo agradecerá.

Es aconsejable que su plan alimenticio sea guiado por un especialista.