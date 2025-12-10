Mejoras en el Parque Núñez de Cáceres: un paso hacia una ciudad más sostenible y accesible

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Randy Jiménez Batista

El Banco Popular Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional iniciaron ayer el remozamiento del Parque Ambiental Núñez de Cáceres, en la que definen una nueva colaboración en favor de una ciudad más segura, sostenible y accesible para todos.

La intervención contempla transformar los 18,000 metros cuadrados, con mejoras en infraestructura, seguridad, accesibilidad, iluminación, áreas recreativas y deportivas.

El vicepresidente de Negocios Nacionales e Internacionales del Popular, Luis E. Espínola, informó que el proyecto es parte de la alianza estratégica con la Alcaldía del Distrito Nacional y otras instituciones en el territorio nacional.

“Como signatarios de los principios de banca responsable de las Naciones Unidas, asumimos la transformación de estos espacios como parte tangible de nuestra visión sostenible y lo hacemos con la convicción de que juntos y acompañados por la sociedad civil podemos lograr un entorno más digno y saludable para todos”, afirmó.

De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, expresó entusiasmo por iniciar el remozamiento que devolverá a los usuarios un parque convertido en un símbolo de convivencia, pues no solamente se renovará una obra de infraestructura, sino, que se reafirmará una apuesta por el derecho de los capitaleños a disfrutar de espacios más dignos, modernos y humanos.

“Intervenir de forma integral este espacio, de la mano de un gran aliado como el Banco Popular, a quien agradezco nueva vez, es una muestra más de todo lo que podemos lograr cuando los sectores público y privado se combinan para el beneficio de la comunidad”, destacó Mejía.

Sostuvo que hoy es posible exhibir más de 200 recuperaciones de espacios como este, que hace unos años fueron construidos, pero no les garantizaron su cuidado para tenerlos en el tiempo en condiciones óptimas para la ciudadanía.

En represnetación de la directiva de la junta de vecinos, su presidenta Juanita Canahuate, agradeció el inicio de los trabajos y resaltó la importancia del espacio para la convivencia y el esparcimiento de todos.