ADOCAMBIO Celebra su Asamblea Ordinaria Anual y Juramenta Nueva Junta Directiva

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Santo Domingo, República Dominicana – El día 18 de abril de 2026, a las 10:00 a. m., la Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios ADOCAMBIO, dio inicio a su Asamblea Ordinaria Anual, un evento clave para la organización que marca el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo en el gremio.

La asamblea comenzó, como es habitual en estos eventos, con una oración, seguida por la interpretación del himno de la Asociación, momentos que reflejaron el espíritu de unidad y compromiso que caracteriza a ADOCAMBIO. El acto continuó con la juramentación de la nueva Junta Directiva, con la señora Janksie Cruz asumiendo la presidencia de la misma. Con este acto formal, se dio salida a la actual directiva, que desempeñó un papel fundamental en la gestión y fortalecimiento del gremio durante su período de trabajo.

En un emotivo discurso, la presidenta saliente, señora Clarisa Martínez, expresó su gratitud a los miembros del gremio por su apoyo durante su gestión y les brindó un mensaje de aliento y motivación para la nueva junta. Afirmó que la transición es una oportunidad para que el gremio siga creciendo y afrontando con éxito los desafíos del futuro. Su mensaje fue un verdadero impulso para la nueva directiva, a la cual dejó en manos de un equipo con la capacidad de continuar con el trabajo en beneficio del sector.

El evento culminó de manera festiva con la interpretación de un merengue especialmente creado para ADOCAMBIO, que fue acompañado por el entusiasmo de todos los presentes, quienes se unieron en un alegre baile, cerrando la jornada con una demostración de camaradería y espíritu de equipo.

El evento contó con la participación de miembros de la Asociación, quienes se dieron cita para reconocer los logros alcanzados y celebrar la transición hacia una nueva etapa de liderazgo. La nueva Junta Directiva se compromete a continuar con el esfuerzo de impulsar el desarrollo y la regulación del sector cambiario, enfrentando los retos y aprovechando las oportunidades que el mercado presenta.

ADOCAMBIO agradece profundamente el trabajo de la junta saliente, cuyo esfuerzo y dedicación han dejado un legado importante para la organización y sus miembros.