ADOTURD y Médico Express unen fuerzas para impulsar turismo deportivo en RD

La Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) y Médico Express firmaron un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional que establece un marco de colaboración para integrar el turismo deportivo y la salud como componentes complementarios de la propuesta de valor de la República Dominicana para atletas, delegaciones, academias deportivas y visitantes.

La firma del convenio se realizó en el encuentro institucional “República Dominicana: Hub del Turismo Deportivo", celebrado en el Hotel Embassy Suites, con la participación de representantes del sector turismo, deporte, salud, financiero e inversión, y el respaldo institucional de ASONAHORES.

El acuerdo fue suscrito por Yerik Pérez, presidente de ADOTURD, y por el Dr. Alejandro Cambiaso, presidente ejecutivo de Médico Express, consolidando una visión compartida orientada a elevar los estándares de seguridad, calidad y experiencia del turismo deportivo en el país.

“Este acuerdo responde a la necesidad de estructurar el turismo deportivo con estándares y planificación. Integrar un aliado médico como Médico Express fortalece la confianza del destino y la experiencia del atleta antes, durante y después de cada evento”, expresó Yerik Shamir Pérez.

Por su parte, el Dr. Alejandro Cambiaso destacó que: “El turismo deportivo exige una respuesta médica moderna, oportuna y confiable. Médico Express aporta un modelo ambulatorio integral, con capacidad clínica y tecnológica para apoyar la prevención, el diagnóstico y la recuperación segura de atletas y visitantes”.

Médico Express: capacidad clínica integral al servicio del turismo deportivo

Médico Express es un centro médico ambulatorio completo, certificado internacionalmente, con más de 40 especialidades médicas y un modelo de atención centrado en la calidad y la seguridad del paciente. Cuenta con servicios de urgencias, cirugía ambulatoria, consultas especializadas, una moderna unidad de imágenes médicas, endoscopia, laboratorio, así como un Departamento Internacional orientado a coordinar atención para pacientes y turistas de salud, fortaleciendo la experiencia del destino con estándares de clase mundial.

Alcances del acuerdo:

El Acuerdo Marco establece un marco de cooperación para:

•Integrar de manera efectiva el turismo deportivo y el turismo médico.

•Fortalecer la respuesta médica asociada a eventos deportivos, atletas y academias.

•Reconocer a Médico Express como centro médico de referencia para eventos deportivos relevantes realizados en Santo Domingo.

•Elevar estándares de calidad, seguridad y experiencia vinculados al turismo deportivo.

Entre las áreas de colaboración se incluyen: protocolos médicos para eventos, atención clínica para atletas y delegaciones, medicina deportiva y ortopedia, chequeos preventivos y cardiovasculares, imágenes diagnósticas avanzadas, cirugías ambulatorias cuando apliquen, salud visual y odontología, así como el desarrollo de programas de turismo médico-deportivo integrados al itinerario del visitante deportivo.

Una alianza con visión país

Con este acuerdo, ADOTURD fortalece su rol como articulador del turismo deportivo dominicano, mientras que Médico Express aporta capacidad clínica, infraestructura y experiencia para elevar la confianza del destino. La alianza contribuye a posicionar a la República Dominicana como un hub regional de de turismo deportivo respaldado por servicios de salud de alto nivel.