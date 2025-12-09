Adrianny Almonte gana el premio Sguardo di Donn

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La artista dominicana Adrianny Almonte ha sido galardonada con el prestigioso Sguardo di Donna per la non violenza —en su sexta edición— por su obra “Le Mirabal vive nel loro giardino – Las Mirabal vivas en su jardín”, que rinde homenaje al legado de las Hermanas Mirabal como símbolos universales de dignidad, memoria y lucha contra la opresión.

El anuncio oficial se dio el 25 de noviembre de 2025, durante la ceremonia realizada en el Istituto Italo-Latino Americano (IILA) en Roma, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como parte del premio, la obra será convertida en un mural público en Roma, proyecto que busca transformar el arte en un acto de memoria y compromiso contra la violencia.

El evento, organizado por la asociación Il Tempo delle Donne, contó con la colaboración de la Embajada de la República Dominicana en Italia, la organización INDEX – Italia y autoridades de la ciudad de Roma. Participaron artistas de 17 países, quienes presentaron obras inspiradas en la vida y legado de las Hermanas Mirabal.

Además del premio principal, se otorgaron menciones de honor a las artistas Karina El Azem, Elena Prosperi y Stephany Placencio. También fueron reconocidas aquellas creadoras que realizaron retratos inéditos de las Hermanas Mirabal, destacando el alcance internacional e inclusivo de esta edición.

Este reconocimiento consolida a Adrianny Almonte como una figura clave del arte dominicano contemporáneo comprometido con la memoria histórica, la justicia social y la defensa de los derechos humanos, llevando su mensaje más allá de las fronteras e invitando a la reflexión sobre la violencia de género y la dignidad humana.