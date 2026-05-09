Adultos con comorbilidades, el grupo más vulnerable ante infecciones respiratorias en América Latina

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La Asociación Americana del Pulmón de Estados Unidos indica que los adultos mayores de 50 años pueden tener hasta 6,4 veces más riesgo de desarrollar neumonía neumocócica en comparación con adultos entre los 18 y 49 años.

En América Latina, el envejecimiento poblacional y la alta prevalencia de enfermedades crónicas están configurando un nuevo desafío para los sistemas de salud.

Se estima que la proporción de personas mayores de 65 años casi se duplicará para el 2050, pasando de 9.9% a 18.9% de la población total.

En este contexto, los adultos con comorbilidades —como enfermedades cardiovasculares, diabetes o afecciones pulmonares crónicas— se posicionan como uno de los grupos más vulnerables frente a infecciones respiratorias prevenibles, lo que hace imprescindible fortalecer estrategias de protección a lo largo de la vida.

Edad, comorbilidades e inmunidad: una combinación de riesgo

Con el paso del tiempo, el sistema inmunológico presenta un deterioro progresivo conocido como inmunosenescencia, lo que reduce la capacidad del organismo para responder eficazmente a infecciones.

Este proceso, sumado a la presencia de comorbilidades, incrementa significativamente el riesgo de complicaciones graves, hospitalización y mortalidad ante enfermedades respiratorias.

“En América Latina, donde múltiples factores de riesgo coexisten, la vacunación en adultos con comorbilidades representa una herramienta clave para reducir complicaciones graves y contribuir a la protección colectiva”, señaló el doctor Robinson Cuadros Cuadros, médico geriatra, líder de la Ruta Socio Sanitaria de Personas Mayores en CAFAM y presidente del Comité Latinoamericano y del Caribe, COMLAT - Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría.

Mayor edad, mayor riesgo: el impacto de las infecciones respiratorias

La evidencia muestra que los adultos mayores de 50 años tienen hasta 6,4 veces más riesgo de desarrollar neumonía neumocócica en comparación con adultos más jóvenes. Este riesgo aumenta considerablemente en presencia de comorbilidades:

● Enfermedad pulmonar crónica: hasta 16.3 veces mayor riesgo

● Enfermedad cardíaca crónica: 7.1 veces mayor riesgo

● Diabetes: 4.4 veces mayor riesgo

A esto se suma el impacto observado durante la pandemia de COVID-19, donde la edad y las enfermedades preexistentes se consolidaron como los principales factores asociados a mortalidad.

Más allá de COVID-19, la neumonía neumocócica continúa siendo una causa relevante de enfermedad grave y muerte en adultos, especialmente en mayores de 50 años, así como, en los que tienen condiciones médicas crónicas.

Cada año el VRS causa enfermedad grave en los adultos mayores

El impacto del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en adultos ha sido históricamente subestimado. Sin embargo, se estima que causa más de 158,000 hospitalizaciones anuales en adultos en Europa, de las cuales el 92% ocurre en personas de 65 años o más.

La carga real podría ser aún mayor debido al subdiagnóstico, especialmente en poblaciones con comorbilidades, donde el riesgo de complicaciones severas se incrementa de forma significativa.

“La vacunación en adultos, especialmente en aquellos con enfermedades crónicas, debe formar parte de un enfoque integral de prevención. No solo ayuda a evitar infecciones, sino también a reducir hospitalizaciones, secuelas y mortalidad”, destacó la Dra. Rosana Richtmann, especialista en Enfermedades Infecciosas; jefa de Enfermedades Infecciosas del Grupo Santa Joana y directora del Comité de Inmunización de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas (SBIm).

Vacunación en adultos: una prioridad de salud pública en América Latina

En respuesta a este panorama, la Organización Panamericana de la Salud impulsa iniciativas como la Semana de la Vacunación en las Américas, que busca reforzar el papel de la inmunización como una de las intervenciones más efectivas en salud pública.

La vacunación a lo largo de la vida se posiciona como una herramienta clave para:

● Reducir la incidencia de enfermedades prevenibles

● Disminuir hospitalizaciones y complicaciones

● Proteger a los sistemas de salud

● Limitar la propagación en la comunidad

Además, se estima que la inmunización previene entre 3.5 y 5 millones de muertes cada año a nivel global.

Un llamado a fortalecer la prevención en los más vulnerables

En una región marcada por el envejecimiento poblacional y la alta prevalencia de enfermedades crónicas, fortalecer la vacunación en adultos con comorbilidades no solo es una medida de protección individual, sino una estrategia esencial para reducir la carga de enfermedad y avanzar hacia sistemas de salud más resilientes. Promover la inmunización en estos grupos representa una oportunidad concreta para anticiparse a complicaciones graves y responder de manera más efectiva a los desafíos actuales y futuros en salud pública en América Latina