Advierten efectos graves en satélites, redes eléctricas y navegación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Agencia Espacial Europea (ESA) informó que una intensa llamarada solar, registrada el martes con pico a las 11:04 (hora peninsular española), ha desencadenado una serie de eyecciones de masa coronal (CME) que están impactando la Tierra con efectos geomagnéticos severos. Se estima que una tercera CME podría llegar entre esta noche y la madrugada del jueves, con potencial para fusionarse con las anteriores y amplificar sus efectos.

La tormenta geomagnética resultante podría afectar gravemente a satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación en las regiones expuestas durante su llegada, especialmente Europa, África y Asia. Aunque no representa un riesgo biológico directo para las personas, sí se han registrado cortes temporales en comunicaciones de radio de alta frecuencia, particularmente en zonas iluminadas como África.

Según el Ministerio de Ciencia, la fulguración solar fue de clase X5.1, una de las más potentes en años. Esta se suma a otras dos CME previas, generadas los días 7 y 9 de noviembre, que alcanzaron la Tierra el día 11. La lluvia de partículas solares de alta energía ha provocado una tormenta de radiación que continúa afectando sistemas electrónicos en el espacio.

El Ministerio de Ciencia aseguró que España, por su ubicación en latitudes medias, no sufrirá efectos graves. Se prevén solo interferencias puntuales en sistemas GPS y comunicaciones por radio de onda corta. Las redes móviles, internet y radio FM no deberían verse afectadas. Los satélites gestionados por España podrían activar protocolos de seguridad, sin interrupciones significativas.

La Agencia Espacial Española (AEE), en coordinación con la ESA, mantiene un monitoreo detallado de la evolución de la tormenta para prevenir cualquier situación crítica. “La intensa actividad espacial continuará durante la segunda mitad de esta semana”, advirtió Juha-Pekka Luntama, jefe de Meteorología Espacial de la ESA.