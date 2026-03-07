Advierten sobre "crisis ética" en la democracia dominicana durante diplomado notarial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, lanzó una contundente advertencia sobre la "crisis ética" que atraviesa la democracia dominicana, señalando que la debilidad en la aplicación de principios democráticos ha erosionado la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

Durante su conferencia magistral “El rol de la ética en la consolidación de la democracia dominicana”, dictada en la apertura del Diplomado de Derecho Notarial del Colegio Dominicano de Notarios (CODENOT), el jurista afirmó que factores como la falta de transparencia, el clientelismo político y el tráfico de influencias fomentan una "cultura de impunidad" que debilita el Estado de derecho.

“La ética no es un accesorio de la democracia; es su base”, manifestó Castaños Guzmán ante una audiencia compuesta por directivos gremiales y aspirantes a notarios.

El acto hoy en la sede principal del gremio, estuvo encabezado por el doctor Jhon Richard Paniagua Feliz, presidente del Colegio de Notarios, quien destacó que la función del notario es un pilar fundamental para la seguridad jurídica del país, al ser la figura que otorga fe pública a los actos que sustentan la vida económica y social.

El presidente de CODENOT aprovechó el escenario para anunciar avances en la modernización institucional, que incluyen la realización de un censo nacional del notariado, el proceso de digitalización de expedientes y servicios para mayor transparencia y un programa de capacitación continua en coordinación con la Suprema Corte de Justicia, órgano responsable de la designación de estos oficiales públicos.

Castaños Guzmán instó a los futuros notarios a asumir una responsabilidad especial en la preservación de la legalidad, recordando que su conducta debe ser el reflejo de un pacto ético necesario para reconstruir la relación entre el Estado y la ciudadanía. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer el papel fiscalizador de entidades como la Cámara de Cuentas para frenar el uso abusivo del poder.

El evento contó con la participación de directivos de CODENOT, entre ellos su vicepresidente Antonio de Jesús Rodríguez y los consejeros Teófilo Rosario Martínez, Rina Matilde Ascencio, Elda Altagracia Clase Brito, Ángela María Paulino Balbi y Luis Rafael Vílchez Marranzini.

Asistieron como invitados especiales la expresidenta del gremio, Rhadys Iris Abreu; el exdirector de Contrataciones Públicas y representantes de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA).

El diplomado, gestionado a través de la Escuela de Capacitación Notarial (ECANOT), busca elevar el nivel técnico y moral de los profesionales del derecho en un contexto de creciente demanda de integridad en el ejercicio público.