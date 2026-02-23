Agencia Sonríete reúne a líderes en conferencia “De invisible a referente”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la ponencia de la mentora de negocios y empresaria Irene Morillo, la agencia de comunicación Sonríete realizó con éxito la conferencia “De Invisible a referente: Cómo posicionar tu marca en un mercado saturado”, con el objetivo adquirir pautas y herramientas necesarias para fortalecer la visibilidad, el posicionamiento y el liderazgo de marcas personales.

Ante decenas de empresarias, ejecutivas y emprendedoras de Santiago y el país, Irene Morillo compartió con las asistentes las claves para gestionar una marca personal referente y dejar de pasar desapercibidas en entornos altamente competitivos.

“En un mercado saturado la gente acude a quien conoce, en quien confía y a quien tiene resultados probados que le avalan”, expresó Morillo, al reflexionar sobre las estrategias para para ganar visibilidad, conectar con clientes y posicionar marcas.

Entre las pautas compartidas por la conferencista internacional, destacan asumir una mentalidad de empresaria que frene las creencias limitantes, crear un modelo de negocio de alto valor, desarrollar una oferta irresistible, así como trabajar la visibilidad, el posicionamiento y un sistema minimalista de ventas.

Durante las palabras de apertura, Grisbel Medina, directora fundadora de Sonríete, comentó que la actividad surge del compromiso de generar espacios que impulsen el liderazgo visible y estratégico de las mujeres en el entorno empresarial.

“Por años, las mujeres hemos vivido con el chip de la invisibilidad. Una renuncia silenciosa al protagonismo. Hoy el reto existe, pero es más sexy y estratégico. Instagram nos dicta cómo, cuándo y bajo qué filtro debemos ser lindas y deseables”, enfatizó.

El encuentro, realizado en el salón de conferencias de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) inició con la animación del saxofonista Ysis Estrella y concluyó con una sesión de preguntas y respuestas junto a la invitada, seguido de un brindis en un espacio de networking, propiciando el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de vínculos profesionales entre las asistentes.

“De Invisible a Referente” contó con el respaldo de Corporación Zona Franca Santiago, Asociación La Vega Real (ALAVER), Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Cooperativa La Altagracia, Hodelpa Hospitaly, así como de la Cooperativa Mamoncito, Nazuka Bath and Body, BANFONDESA y Café Monte Real. Además, contó con la colaboración de marcas como Giotto Marte, BRIO Eventos, Cut Point, MYRA Producciones, Rancho Chito, Baltimore Dominicana, Centro de Nutrición Clínica, Café Santo Domingo, Gerencia Integral, Diagnosis, Grupo Beia, y Alkifiesta.

Sobre la conferencista

Irene Morillo es autora, conferencista internacional, empresaria y mentora de negocios con amplia trayectoria.

Fue reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas del año 2023 y ha mentorizado a más de 500 personas.

Además, es fundadora de “Poder en Tacones”, movimiento de emprendimiento femenino que le ha permitido ayudar que las mujeres crean en sí mismas y a desarrollar sus proyectos personales y profesionales.