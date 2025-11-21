AHRB otorga becas completas a jóvenes meritorios de La Romana para estudiar Turismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) anunció la selección de dos jóvenes meritorios de La Romana como beneficiarios de becas completas para iniciar sus estudios universitarios en Hotelería y Turismo en la Universidad Central del Este (UCE). Esta acción forma parte del programa “Buscando a los Futuros Líderes del Turismo de La Romana”, una iniciativa que busca impulsar el talento local y fortalecer la formación de los futuros profesionales del sector.

“Esta iniciativa es un claro mensaje sobre la importancia de invertir en el capital humano como base de la calidad turística. Al becar a jóvenes con vocación y excelencia académica, no solo apoyamos su desarrollo personal, sino que contribuimos directamente al fortalecimiento profesional del destino La Romana”, afirmó Ana García-Sotoca, directora ejecutiva de la AHRB.

Los jóvenes seleccionados concluyeron su educación secundaria en el año lectivo 2024–2025 y destacaron por su motivación para continuar su formación académica. Sus expedientes sobresalientes y su preparación técnica en áreas vinculadas al turismo fueron factores decisivos para su elección, reflejando el talento y el compromiso que caracteriza a la nueva generación de profesionales del sector.

Sendy Ciprian Aponte, egresado del Politécnico Luis Heriberto Payán, completó el bachillerato técnico en Gestión Administrativa y Tributaria con un promedio de 87.89. En su solicitud destacó su deseo de integrarse activamente al desarrollo del sector turístico y construir una carrera que le permita crecer profesionalmente.

Jovanny Sharina Galvez de Aza, egresada del Politécnico Fundación MIR, finalizó la formación técnica en Servicios de Alojamiento con un promedio de 90, expresando que estudiar Hotelería y Turismo es para ella una oportunidad para aportar a un sector que considera clave para el desarrollo del país.

Como parte esencial del programa, cada estudiante contará con el acompañamiento directo de un hotel miembro de la Asociación, que se convierte en su empresa madrina durante toda la carrera universitaria. En esta edición, Jovanny será apadrinada por el hotel Catalonia Bayahibe, mientras que Sendy contará con el apoyo del Hilton Garden Inn La Romana. Ambas propiedades les ofrecerán espacios para sus pasantías formativas, mentoría profesional y una integración temprana al entorno laboral del turismo.

La beca incluye inscripción y matrícula, apoyo económico mensual, pasantías obligatorias en los hoteles padrinos y una vía directa de inserción laboral al concluir la formación. “La AHRB reafirma su compromiso con la comunidad y con un desarrollo turístico sostenible, asegurando que los futuros líderes del sector surjan del talento local, motivado y altamente capacitado”, concluyó García-Sotoca.