Aisha Syed protagoniza Gala Recital organizada por el Consulado Dominicano en Marsella

La cónsul general Ana Báez destacó que celebrar la independencia a través de la cultura y la música constituye una forma de proyectar la riqueza artística dominicana y de estrechar los lazos entre los pueblos.

Marsella, Francia.– En el marco de la conmemoración del 182.º aniversario de la Independencia de la República Dominicana, el Consulado General de la República Dominicana en Marsella, República Francesa encabezado por la cónsul general Ana Emilia Báez Santana, celebró una Gala Recital el viernes 27 de febrero de 2026 en el Conservatorio Nacional de Proyección Regional Pierre Barbizet.

El evento congregó a cónsules acreditados en Marsella de aproximadamente 35 países, así como a autoridades locales, representantes del sector cultural, miembros de la comunidad dominicana y amigos de la República Dominicana, reafirmando el compromiso del Consulado con la promoción de la cultura como herramienta de diplomacia pública y como vía para fortalecer el entendimiento y la cooperación entre las naciones.

Durante sus palabras centrales, la cónsul general Ana Emilia Báez Santana destacó que esta conmemoración reviste un significado especial para la sede consular, al reafirmar los vínculos con la patria y consolidar los puentes de amistad, cooperación y entendimiento entre ambos países, particularmente con la región de Provenza. Señaló que celebrar la independencia a través de la cultura y la música constituye una forma de proyectar la riqueza artística dominicana y de estrechar los lazos entre los pueblos.

La actividad contó con la destacada participación de la reconocida violinista dominicana Aisha Syed, acompañada por la pianista francesa Christelle Abinasr, quienes ofrecieron un programa musical concebido para exaltar la identidad dominicana, poner en valor la riqueza de su tradición cultural y fortalecer los lazos de amistad y cooperación cultural entre la República Dominicana y la República Francesa.

Este recital conmemorativo representó un homenaje a la historia, los valores patrios y la proyección internacional de la cultura dominicana, presentando la dominicanidad como eje de diplomacia cultural en uno de los escenarios artísticos más prestigiosos de la ciudad de Marsella.

Aisha Syed protagoniza Gala Recital organizada por el Consulado Dominicano en Marsella

Bajo el liderazgo de la cónsul general Ana Emilia Báez Santana, el Consulado ha impulsado una agenda cultural dinámica orientada a visibilizar el talento dominicano en el exterior, fortalecer el orgullo nacional y posicionar la dominicanidad como un puente de diálogo, cooperación y presencia institucional en el sur de Francia.

Con esta gala recital, el Consulado General de la República Dominicana en Marsella consolida su misión de promover la cultura, resaltar los valores de la dominicanidad y estrechar los vínculos de amistad y cooperación entre la República Dominicana y la República Francesa.