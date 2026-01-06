Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Alcaldía de Lawrence reconoce abogados dominicanos Joselyn Marte y Jenny Solano

Ambos son oriundos del municipio de Villa Riva, provincia Duarte.

Reconocidos

RAFAEL SANTOS
Publicado por
RAFAEL SANTOS

Creado:

Actualizado:

En:

LAWRENCE.- En una íntima y breve ceremonia llevada a cabo en el City Hall, la alcaldía de esta ciudad tributó un reconocimiento a los abogados villarrivenses Joselyn Marte y Jenny Solano.

Al tributarle los reconocimientos, el Alcalde Brian DePeña manifestó, que dichos reconocimientos se hacen debido a la limpia trayectoria de trabajo que a favor de los diferentes sectores de la provincia Duarte vienen desarrollando los citados profesionales del derecho.

Los también dirigentes comunitarios fueron destacados además por sus aporte al fortalecimiento de la justicia social, la ética profesional y el servicio a la comunidad dominicana en el exterior.

Según expresa el certificado de reconocimiento, los honorables abogados han demostrado un firme compromiso con la comunidad, sirviendo como ejemplo de dedicación, liderazgo y vocación de servicio, contribuyendo a que otros alcancen sus metas y promoviendo valores fundamentales dentro y fuera del ámbito jurídico.

Los abogados Joselyn Marte y Jenny Solano brindan sus servicios desde sus oficinas jurídicas en la República Dominicana, consolidándose como referentes del ejercicio legal dominicano y manteniendo un vínculo activo con la diáspora.

Ambos agradecieron con gratitud esta distinción otorgada por la Ciudad de Lawrence,reafirmando su compromiso de continuar sirviendo con responsabilidad, excelencia y vocación social.

Sobre el autor
RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

