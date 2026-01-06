Alcaldía de Lawrence reconoce abogados dominicanos Joselyn Marte y Jenny Solano

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

LAWRENCE.- En una íntima y breve ceremonia llevada a cabo en el City Hall, la alcaldía de esta ciudad tributó un reconocimiento a los abogados villarrivenses Joselyn Marte y Jenny Solano.

Al tributarle los reconocimientos, el Alcalde Brian DePeña manifestó, que dichos reconocimientos se hacen debido a la limpia trayectoria de trabajo que a favor de los diferentes sectores de la provincia Duarte vienen desarrollando los citados profesionales del derecho.

Los también dirigentes comunitarios fueron destacados además por sus aporte al fortalecimiento de la justicia social, la ética profesional y el servicio a la comunidad dominicana en el exterior.

Según expresa el certificado de reconocimiento, los honorables abogados han demostrado un firme compromiso con la comunidad, sirviendo como ejemplo de dedicación, liderazgo y vocación de servicio, contribuyendo a que otros alcancen sus metas y promoviendo valores fundamentales dentro y fuera del ámbito jurídico.

Los abogados Joselyn Marte y Jenny Solano brindan sus servicios desde sus oficinas jurídicas en la República Dominicana, consolidándose como referentes del ejercicio legal dominicano y manteniendo un vínculo activo con la diáspora.

Ambos agradecieron con gratitud esta distinción otorgada por la Ciudad de Lawrence,reafirmando su compromiso de continuar sirviendo con responsabilidad, excelencia y vocación social.