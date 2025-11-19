“Todo se alcanza con esfuerzo”: Milton Ray Guevara deja mensaje a la juventud dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El destacado jurista dominicano Milton Ray Guevara, primer presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, fue galardonado con el Premio Fundación Corripio 2025 en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, por su destacada trayectoria académica, institucional y su defensa del derecho constitucional como instrumento de libertad y convivencia.

Durante su intervención, Ray Guevara expresó que el reconocimiento recibido es fruto de una vida dedicada al estudio, la docencia y el servicio público, y agradeció profundamente a sus profesores, compañeros y colaboradores que han sido parte de su camino.

El jurista destacó dos momentos históricos que marcaron su vocación constitucionalista: la discusión de la Constitución del 29 de abril de 1963 y el juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal. A partir de esas experiencias, afirmó que el derecho constitucional “libera a los pueblos” y representa una herramienta de progreso y cohesión social.

En un emotivo mensaje dirigido a la juventud dominicana, Ray Guevara instó a los jóvenes a abrazar el esfuerzo, el compromiso y la seriedad como pilares para construir una nación más próspera, independiente y soberana.

El acto de premiación, celebrado en Santo Domingo, reunió a destacadas figuras del ámbito académico, jurídico y cultural, y reafirmó el papel de la Fundación Corripio como promotora del mérito, el pensamiento crítico y la excelencia intelectual en la República Dominicana.