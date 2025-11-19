Premios Fundación Corripio 2025
“Todo se alcanza con esfuerzo”: Milton Ray Guevara deja mensaje a la juventud dominicana
El destacado jurista dominicano Milton Ray Guevara, primer presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, fue galardonado con el Premio Fundación Corripio 2025 en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, por su destacada trayectoria académica, institucional y su defensa del derecho constitucional como instrumento de libertad y convivencia.
Durante su intervención, Ray Guevara expresó que el reconocimiento recibido es fruto de una vida dedicada al estudio, la docencia y el servicio público, y agradeció profundamente a sus profesores, compañeros y colaboradores que han sido parte de su camino.
El jurista destacó dos momentos históricos que marcaron su vocación constitucionalista: la discusión de la Constitución del 29 de abril de 1963 y el juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal. A partir de esas experiencias, afirmó que el derecho constitucional “libera a los pueblos” y representa una herramienta de progreso y cohesión social.
Lency Alcántara
En un emotivo mensaje dirigido a la juventud dominicana, Ray Guevara instó a los jóvenes a abrazar el esfuerzo, el compromiso y la seriedad como pilares para construir una nación más próspera, independiente y soberana.
El acto de premiación, celebrado en Santo Domingo, reunió a destacadas figuras del ámbito académico, jurídico y cultural, y reafirmó el papel de la Fundación Corripio como promotora del mérito, el pensamiento crítico y la excelencia intelectual en la República Dominicana.