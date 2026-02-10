Alegría y color para niñas del Simón Bolívar

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

La emoción se sintió a flor de piel en cada una de las pequeñas pertenecientes a la Academia de Danza Ángeles de la Fundación Simón Bolívar, al vivir una experiencia especial ideada por la Fundación Casa Báez Segura, con el propósito de hacerlas sentir únicas y especiales.

El grupo de niñas reflejó asombro al presenciar el modesto salón de danzas de la fundación convertido en un escenario de ensueño con la puesta de delicadas mesas y sillas y una decoración con globos en colores blancos y rosados.

Yokasta Báez, responsable de Casa Báez Segura, acudió con su equipo de colaboradores hasta el corazón del Simón Bolivar para compartir con las niñas y fugir como una atenta anfitriona, acción que agradeció Angely Placencio, maestra de las niñas bailarinas.

La participación de una violinista con su agradable música, causó un efecto sorpresa en las niñas, despertando la ilusión de la peque Dulce Milagros Adón, al “Desear saber tocar ese instrumento algún día”, sumándose a esto Vivianna De León y Emily Rosario dijeron “Me encantó la actividad, fue una sorpresa, y la parte más interesante, ¡claro! fue la violinista”.

Dinámicas, regalos, bocadillos y la presentación de la historia bíblica de la reina Esther para afianzar la fe del porvenir de las niñas, matizaron este encuentro.