70 años de historia del certamen Miss República Dominicana Universo

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La Alcaldía del Municipio de Santiago, encabezada por el Honorable Alcalde José Ulises Rodríguez, junto a la organización del concurso nacional de belleza Miss República Dominicana y su presidenta Magali Febles, celebrarán la Presentación Oficial de las Candidatas y la rueda de prensa para conocer los detalles de la gala que conmemora la celebración de los 70 años de participación en el certamen de Miss Universo.

El acto oficial tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo a las 7:00 de la noche en el histórico Monumento a los Héroes de la Restauración, símbolo de identidad, patriotismo y orgullo nacional de la Ciudad Corazón.

La selección de Santiago como sede de esta presentación reafirma el compromiso de la organización con el fortalecimiento de la cultura, el turismo y la proyección internacional de la República Dominicana, así como el respaldo institucional de la Alcaldía de Santiago a iniciativas que promueven el desarrollo cultural y la imagen país ante el mundo.

Durante la velada serán presentadas oficialmente las candidatas que representan las distintas provincias y comunidades dominicanas, mujeres que aspiran a convertirse en la próxima representante nacional rumbo al certamen de Miss Universo.

La ceremonia reunirá autoridades gubernamentales, líderes empresariales, representantes diplomáticos, patrocinadores, medios de comunicación nacionales e invitados especiales, en una gala concebida para honrar siete décadas de historia, evolución y legado del Miss República Dominicana Universo.

Asimismo, la rueda de prensa ofrecerá detalles sobre el calendario oficial de actividades, sedes conmemorativas y las iniciativas especiales que marcarán esta edición histórica, considerada una de las más importantes en la trayectoria del certamen.

Durante 70 años, Miss República Dominicana Universo ha servido como una plataforma de proyección internacional para mujeres dominicanas que han representado al país con excelencia, liderazgo, disciplina y compromiso social, llevando con orgullo el nombre de la República Dominicana a los principales escenarios del mundo.

La organización reafirma, además, su compromiso con causas sociales y proyectos de impacto humano, utilizando la belleza, la cultura y la comunicación como herramientas de transformación positiva para las nuevas generaciones.