8 detalles que quizás no notaste de los Premios Soberano

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En la gala de los Premios Soberano hubo momentos emotivos, presentaciones vibrantes y discursos memorables. Pero más allá de lo que vimos en pantalla, también ocurrieron escenas que pasaron desapercibidas: algunas antes de la transmisión televisada y otras fuera del foco de las cámaras.

Por eso, aquí te mostramos ocho detalles que quizá no notaste de la noche más importante del arte dominicano:

1. La Perversa y su hijo: ternura tras bambalinas

Uno de los instantes más emotivos lo protagonizaron La Perversa y su primogénito.

En un video se observa cómo el pequeño Lenny le acomoda el vestido a su madre mientras ella posaba para las fotos, en una escena cargada de ternura.

2. La ausencia de Dalvin La Melodía

El bachatero ganó la estatuilla como Revelación del Año, pero cuando fue llamado al escenario no se encontraba en sala.

Mientras Nashla Bogaert y Ramcelis de Jesús improvisaban para llenar el momento, subió la esposa del artista a recibir el premio.

Muchos presumen que el cantante se preparaba para su presentación musical, ya que formaba parte del repertorio artístico de la ceremonia.

3. La deuda detrás de Rubby Pérez Infinito

La gala no solo dejó emociones y ganadores. También destapó un detalle poco conocido: a la producción del homenaje Rubby Pérez Infinito se le adeudan dos millones y medio de pesos.

La revelación la hizo la productora artística Aidita Selman al recibir el premio Espectáculo del Año.

4. Felicitación a Venezuela en plena gala

La victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol también tuvo espacio en la premiación.

Durante la presentación de Actriz de Teatro, la actriz Ana Carmen León y el actor Frank Perozo felicitaron públicamente a la República Bolivariana por su triunfo ante Estados Unidos.

5. ¿Qué le susurró Junior Gómez a Alofoke?

Otro momento curioso ocurrió cuando Sabrina Gómez ganó como Actriz de Teatro.

El empresario Santiago Matías (Alofoke) se levantó para felicitarla, pero detrás apareció Junior Gómez -hermano de la actriz- y le susurró algo al oído que no pasó desapercibido.

6. Las lágrimas de Ana Beatriz Pérez

La hija de Rubby Pérez no pudo contener el llanto durante el homenaje a las víctimas del Jet Set, uno de los segmentos más conmovedores de la noche.

7. La reacción de El Blachy

Cuando anunciaron a El Prodigio como ganador, El Blachy aplaudió con respeto, pero su rostro reflejaba visible aflicción.

8. Famosos que asistieron con sus parejas

La premiación también tuvo un toque familiar.

Varias figuras del entretenimiento dijeron presente junto a sus parejas, entre ellos Vakero y Raeldo López, mostrando una faceta más íntima fuera del escenario.