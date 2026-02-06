ACDmedia apuesta a la calidad con renovación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En busca de llevar espacios informativos de alta calidad y credibilidad a la audiencia, así como una oferta de entretenimiento cercana a la población, el Grupo de comunicación ACDmedia presentó la nueva programación que inicia este año 2026.

La renovación es para sus medios canal 3, AhoraTV; 14TV y la Super 7; La Arena, 92.5 para todo el Cibao y en la región Sur por las estaciones Maguana FM, en lo 94.9 y Radio Anacaona, 1140 AM.

El anuncio lo hizo el empresario y periodista Dany Alcántara, presidente del Grupo ACDmedia, durante un acto realizado el martes en Cava Alta.

“Esos nuevos espacios en nuestros diferentes medios llegarán con el más alto standard de calidad y credibilidad para informar, educar y divertir a nuestra audiencia”, dijo Alcántara.

El empresario y periodista reiteró su compromiso de seguir llevando a la audiencia nacional espacios de credibilidad y orientación, apostando a la influencia de la radio y la comunicación en estos tiempos.

“Ahora en que las noticias falsas son parte de la cotidianidad, nuestros medios y programas están obligados a ser una referencia de consulta para la veracidad de la información. Ese es nuestro gran compromiso con la audiencia”, dijo el presidente de ACDmedia al presentar los nuevos espacios.

Informó que partir del próximo lunes 9 de este mes inicia el novedoso programa “Ahora por la Mañana”, que se transmitirá desde 5:00 a 8:00 a. m, a través del canal 3 y la Súper 7 y la Arena para región del Cibao.

La conducción será encabezada Edmundo Ledezma, Fernando Ramírez, Wendy Lora, Napoleón de la cruz y Gustavo Olivo.

También a través del canal 3, AhoraTV y la Super 7 FM, estará en el aire a partir del mediodía hasta la 1:00 de tarde El Diario del 3, conducido por Dany Alcántara junto y a Luisín Mejía.

Otro nuevo espacio es Despierta AM, que se transmitirá diariamente por el canal 14.

También se estrenará el reality show Somos Barrio, que se transmitirá por los canales televisión y su plataforma de YouTube.