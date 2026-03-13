Acroarte deja abierto el “Soberano del Público”

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La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció que dejó abierta la votación para el Soberano del Público, reconocimiento que permite a los seguidores elegir a su nominado favorito entre las distintas categorías de los Premios Soberano 2026.

Desde hoy y hasta el lunes 16 de marzo, el público podrá participar votando por sus artistas y figuras preferidas en las áreas Clásica, Cine, Popular y Comunicación, seleccionando a quien considere merecedor de llevarse la codiciada estatuilla del Soberano del Público en la edición 2026.

“El Soberano del Público” es un galardón especial dentro de los Premios Soberano en la República Dominicana, donde la audiencia tiene la oportunidad de elegir a su artista o figura favorita mediante votación en línea.

Para participar, los interesados deben ingresar a la página oficial del premio: www.premiossoberanos.com.do.

“Con esta modalidad, Acroarte le da la oportunidad al público de incidir entre los nominados para elegir a su favorito, aquel que debe llevarse una de las estatuillas, facultad que regularmente corresponde a los miembros del jurado oficiales del premio, pero que ha sido establecido en el reglamento del premio”, expresó Marivell Contreras, presidenta del gremio.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) organiza los Premios Soberano desde 1985, reconocimiento que cada año celebra lo mejor del arte, el espectáculo y la comunicación en la República Dominicana.

La gala de la entrega no. 42 de Premios Sobereno se realizará la noche del 18 de marzo 2026, desde las 7:00 de la noche, en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, será transmitido a nivel nacional será a través de Color Visión (canal 9), mientras que en Estados Unidos podrá verse por Univisión y la plataforma de streaming ViX, bajo la producción César Suárez Jr, y con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas.