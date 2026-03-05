La actriz mexicana Cynthia Klitbo revela que padece Hashimoto y cuenta cómo cambió su vida

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La actriz mexicana Cynthia Klitbo, recordada por su papel de doña Juana en la telenovela Teresa y considerada una de las grandes villanas de la televisión, reveló que padece la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta la glándula tiroides.

Klitbo contó que el diagnóstico llegó luego de someterse a múltiples estudios médicos.

“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que es en la tiroides y en el estómago”, explicó la actriz.

La intérprete también confesó que el diagnóstico ha implicado cambios importantes en su alimentación, lo que al principio le resultó difícil de aceptar.

“Al principio me deprimí mucho porque tuve que despedirme de muchas comidas que me encantan. No puedo consumir soya, sushi, germinados ni harinas”, relató.

“No puedo comer pizza, pan de masa madre, azúcares; no puedo comer un montón de cosas”, agregó.

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?

De acuerdo con MedlinePlus, la enfermedad de Hashimoto es un trastorno común de la glándula tiroides provocado por una reacción del sistema inmunitario contra esta glándula.

Puede presentarse a cualquier edad, aunque es más frecuente en mujeres de mediana edad y en personas con antecedentes familiares de enfermedades tiroideas.

La afección suele desarrollarse lentamente. En algunos casos pueden pasar meses o incluso años antes de que se detecte y de que los niveles de la hormona tiroidea desciendan por debajo de lo normal.

Síntomas

Según MedlinePlus, los síntomas de la enfermedad de Hashimoto pueden incluir: