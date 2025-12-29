Adiós a Brigitte Bardot

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció ayer a los 91 años, informó la fundación que lleva su nombre en las redes sociales.

La protagonista de ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), ‘La verdad’ (1960) y ‘El desprecio’ (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras la partida de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.

Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.

Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.

También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer.

La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades del balneario de Saint-Tropez, con serias dificultades para andar y lejos de la vida pública.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró que Bardot encarnaba “una vida de libertad” que aportó “un brillo universal a Francia”.

“Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo”, dijo Macron en ‘X’.

Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa con la Bardot se mostraba próxima ideológicamente, mostró su “pesar inmenso” por el fallecimiento de la actriz y consideró que fue una personalidad “extraordinariamente francesa”.

PRIMEROS PASOS

Su gran belleza y sensualidad natural comenzaron a mostrarse en la adolescencia, cuando apareció por primera vez en el cine a los 18 años en la película “Le trou normand” (1952).

Ese mismo año, se casó con el primero de sus cuatro maridos, el director de cine Roger Vadim.

En 1956, a los 22 años, de la mano de Vadim, rodó la película “Y dios creó a la mujer”, su pasaporte de entrada al Festival de Cine de Cannes de ese año. Como una verdadera estrella, eclipsó a Sophia Loren y Gina Lollobrigida, las mejores estrellas de la época y su atractivo sexual conmovió a La Croisette.

TUVO UN HIJO

La actriz tuvo un solo hijo, Nicolas-Jacques Charrier, nacido en 1960, de su matrimonio con el actor Jacques Charrier. Creció en la familia Charrier, con poco contacto con su madre.