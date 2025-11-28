Alcaldesa Amparo Custodio anuncia inauguración del Parque Mágico de la Navidad 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Vega, 28 de noviembre 2025.– La Alcaldesa del municipio de La Vega, Licenciada Amparo Custodio, anunció oficialmente este viernes la apertura de la edición 2025 del Parque Mágico de la Navidad, durante una conferencia de prensa celebrada en las instalaciones del ayuntamiento.

La mandataria municipal confirmó que el acto de inauguración se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre 2025 a las 8:00 de la noche, un evento con el que, simbólicamente, "se dará apertura a la Navidad en el municipio", invitando a todas las familias veganas a ser partícipes de este momento especial.

Horario Extendido para el Disfrute Familiar

Con el objetivo de que todos los residentes y visitantes puedan disfrutar de este espacio de esparcimiento, la Licenciada Custodio destacó que el Parque Mágico de la Navidad tendrá un horario de funcionamiento amplio. El Parque estará abierto de lunes a lunes, desde las 6:00 de la tarde hasta las 12:00 de la medianoche, garantizando así la accesibilidad para grandes y chicos.

Compromiso con un Espacio Seguro y en Familia

La Alcaldesa reiteró el compromiso de su administración con la sana convivencia y la seguridad. Para ello, se ha establecido un operativo especial que velará por el bienestar de los visitantes. Asimismo, con el fin de preservar un ambiente familiar, se mantendrá la prohibición de ingreso con vapeadores, hookahs y bebidas alcohólicas.

El Parque Mágico de la Navidad 2025 se consolida como el principal atractivo turístico y familiar de la temporada, prometiendo un derroche de luces, color y alegría que busca encender el espíritu navideño en cada rincón de La Vega.

Para garantizar un ambiente familiar y saludable, se informa que está estrictamente prohibido el ingreso con:

Vapeadores o cigarrillos electrónicos.

Hookahs.

Bebidas alcohólicas.

No te quedes con las ganas!

Ven, tómate la foto familiar, disfruta de las luces y deja que la magia navideña llene tu corazón.