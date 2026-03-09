Amara La Negra congela sus óvulos y envía un mensaje sobre la planificación familiar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La cantante, actriz y personalidad televisiva Amara La Negra ha dado un paso importante en su planificación familiar al congelar sus óvulos, un procedimiento médico que permite preservar la fertilidad para el futuro.

El proceso fue realizado por el Dr. Steven Rabassa, ginecólogo obstetra y especialista en fertilidad asistida, director de la clínica Procrear en la República Dominicana, reconocido por su trabajo en medicina reproductiva y tratamientos avanzados para ayudar a mujeres y parejas a cumplir su sueño de formar una familia.

La decisión de Amara forma parte de una tendencia creciente entre mujeres, incluyendo celebridades, empresarias y profesionales, que desean preservar su fertilidad mientras continúan desarrollando sus carreras y proyectos personales.

“Cada mujer merece tener la libertad de decidir cuándo convertirse en madre”, explica el Dr. Rabassa, quien destaca que la congelación de óvulos se ha convertido en una herramienta clave para la planificación reproductiva moderna.

¿Qué es la congelación de óvulos?

La criopreservación de óvulos es un procedimiento médico que permite a las mujeres preservar sus óvulos en su mejor calidad para futuros embarazos.

Entre los aspectos más importantes del proceso se encuentran:

Propósito: Permitir a las mujeres preservar su fertilidad para cuando decidan formar una familia.

Edad ideal: Los especialistas recomiendan realizarlo entre los 28 y 35 años, cuando la calidad de los óvulos suele ser más alta.

Proceso: Incluye una estimulación ovárica de aproximadamente 10 días, seguida de la extracción de los óvulos, completando el procedimiento en cerca de dos semanas.

Duración: Los óvulos pueden mantenerse congelados indefinidamente sin perder calidad, aunque las regulaciones pueden variar según el país.

En los últimos años, muchas celebridades y mujeres líderes han optado por este procedimiento, no solo como una opción médica, sino como una herramienta de empoderamiento femenino y planificación de vida.

La experiencia de Amara La Negra también busca generar conversación sobre la salud reproductiva femenina, un tema que cada vez cobra mayor relevancia en la sociedad actual.

Sobre el Dr. Steven Rabassa

El Dr. Steven Rabassa es ginecólogo obstetra y especialista en fertilidad asistida, con una destacada trayectoria en tratamientos de reproducción humana. Es director de Procrear, una clínica especializada en medicina reproductiva en la República Dominicana, donde lidera procedimientos avanzados para preservar la fertilidad y ayudar a mujeres y parejas a lograr embarazos exitosos.