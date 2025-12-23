Amaury Sánchez fusiona rock y sinfónica en una noche memorable

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La fuerza del rock y la emotividad de la música sinfónica volvieron a encontrarse en un mismo escenario de la mano del maestro Amaury Sánchez, quien presentó el concierto Rock Sinfónico en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en una velada concebida para celebrar la unión entre tradición y modernidad.

En una noche pensada para exaltar la energía y la elegancia, lo clásico y lo popular, Sánchez reafirmó su compromiso con la innovación artística y la creación de experiencias musicales memorables, apostando una vez más por proyectos que amplían los horizontes de la música sinfónica en la República Dominicana. Bajo la dirección del propio Amaury Sánchez, la Filarmónica de Santo Domingo fue la gran protagonista de una propuesta diseñada para romper fronteras musicales y emocionales. En ella, la intensidad del rock dialogó con la majestuosidad del lenguaje sinfónico, ofreciendo al público una experiencia sonora profunda, vibrante y cargada de emoción.

Durante el espectáculo, Amaury Sánchez transportó al público a la época en que este repertorio se hizo famoso, conectando generaciones a través de una selección de grandes clásicos del rock universal, reinterpretados mediante arreglos sinfónicos completamente renovados. Estas versiones resaltaron la potencia, la emoción y la vigencia de un género que ha marcado la historia de la música popular.

Desde las primeras melodías, Rock Sinfónico propuso una experiencia envolvente, en la que la fuerza rítmica del rock se fusionó con la riqueza y profundidad del formato sinfónico, creando una atmósfera intensa que mantuvo al público atento de principio a fin. En esta travesía musical subieron al escenario los reconocidos intérpretes dominicanos Héctor Aníbal, Benny Hiraldo, Eddy Alba, Laura Rivera y Máximo Martínez, quienes, acompañados por la Filarmónica, dieron vida a emblemáticos temas del rock en versiones cargadas de dramatismo, energía y sensibilidad. Cada interpretación funcionó como un puente entre distintas épocas y estilos, manteniendo viva la esencia rebelde del rock envuelta en una sonoridad orquestal.

Uno de los momentos más ovacionados de la noche fue protagonizado por Máximo Martínez, exintegrante de los grupos Tabuteck y New Page, al interpretar el tema Take On Me, del grupo noruego A-ha, con una destreza vocal que dejó al público fascinado y provocó una prolongada ovación. Igualmente, destacada fue la participación de Laura Rivera, quien llevó al público en un solo suspiro al interpretar su éxito "Por ti", popularizado junto a la agrupación Tribu del Sol, así como la de Héctor Aníbal, que emocionó con la icónica canción "Hotel California".

El concierto, que forma parte de los proyectos impulsados por Amaury Sánchez con el objetivo de acercar nuevos públicos a la música sinfónica, culminó pocos minutos después de las 11 de la noche, con un público de distintas generaciones que celebró y disfrutó estas icónicas canciones del rock universal.

Con esta presentación del sábado, el maestro Amaury Sánchez cerró un 2025 marcado por exitosas propuestas artísticas, reafirmando su liderazgo como uno de los principales gestores culturales y musicales del país.