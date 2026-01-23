“Los amigos de ellos dos” llega a la Sala Ravelo del TN

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

La obra “Los amigos de ellos dos” prepara funciones en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, del 13 al 22 de febrero, con las actuaciones de Hony Estrella y Vicente Santos.

Escrita por Daniel Veronese y Matías del Federico, llega por primera vez al Caribe luego de su exitoso recorrido por España y Argentina, y será presentada en una versión dominicana dirigida y adaptada por la multipremiada actriz y directora Judith Rodríguez.

Durante el encuentro con la prensa celebrado la noche del lunes, los productores Hony Estrella e Ismael Almonte destacaron la importancia de esta alianza creativa, así como la apuesta por un teatro contemporáneo, honesto y cercano al público adulto.

Ambos coincidieron en que “Los Amigos de ellos dos” es una obra que dialoga directamente con la realidad emocional de las relaciones humanas y la amistad adulta.

Hony Estrella (Liza) y Vicente Santos (Nicolás), quienes compartieron impresiones sobre el proceso creativo y la complejidad emocional de sus personajes, una pareja que llega a una cena rutinaria solo para descubrir que la ausencia de sus amigos desata una conversación inesperada y reveladora. Uno de los anuncios más relevantes de la noche fue que, por primera vez en la historia de la Sala Ravelo del Teatro Nacional, una obra contará con traducción simultánea en Lengua de Señas Dominicana (LSD).

Gracias a la colaboración de Sonia Encarnación, las funciones de los domingos 15 y 22 de febrero serán accesibles para la comunidad con discapacidad auditiva, reafirmando el compromiso de la producción con un teatro verdaderamente inclusivo. Boletas disponibles en: www.boleteria.com.do y boletería del Teatro Nacional.