La dominicana Massiel Taveras destaca en el casting de Baywatch 2026-2027 en California

Los Ángeles, CA. La actriz y ex Miss República Dominicana Universo, Massiel Taveras, formó parte del masivo proceso de audiciones convocado por la cadena FOX para la nueva temporada 2026-2027 de la legendaria serie Baywatch, cuya preproducción ya inició oficialmente en California.

Las pruebas se realizaron en Marina del Rey, donde más de 2,000 talentos acudieron ante ejecutivos de FOX Television Network en busca de integrar el renovado elenco de una de las franquicias más icónicas de la televisión estadounidense.

Baywatch marcó una era y proyectó internacionalmente a figuras como Pamela Anderson, David Hasselhoff y Carmen Electra, convirtiéndose en un fenómeno cultural global. La nueva versión apuesta a una generación contemporánea de talentos, bajo la visión del presidente de FOX Television Network, Michael Thorn, quien la ha definido como una oportunidad para descubrir los nuevos rostros que liderarán esta etapa.

Diversos medios estadounidenses como The Hollywood Reporter, AOL.com, TMZ, Page Six y Deadline reseñaron detalles del casting, resaltando la notable presencia latina en la convocatoria y mencionando Los Angeles Times a Massiel como la actriz dominicana dentro de las figuras que captaron atención durante la jornada.

Massiel Taveras como la dominicana en el casting masivo de Baywatch

El cineasta McG (conocido por Charlie's Angels y Supernatural) será el encargado de dirigir el episodio piloto del 'reboot' de Baywatch para FOX. Mientras que Matt Nix (creador de Burn Notice) lidera el proyecto como productor ejecutivo y guionista.

La nueva versión de Baywatch contará con Stephen Amell en el rol protagónico interpretando a Hobie Buchannon, lo que ha incrementado las expectativas en torno al regreso de esta producción emblemática.

En ese competitivo escenario, Massiel Taveras fue la única Miss República Dominicana Universo que participó en las audiciones. Radicada en Los Ángeles desde hace varios años, participó en diversas pruebas de cámara que recrearon escenas y dinámicas propias de un primer día de rodaje que posteriormente fueron publicadas por los portales de prensa más importantes de Hollywood.