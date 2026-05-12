Anuncia show maratón del humor “3+3+3 para Mamá”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Escenario 360 prepara el primer maratón del humor dominicano, un evento de tres días de pura risa con nueve destacados humoristas cada noche, el viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de este mes.

Joaquín Geara, CEO de Escenario 360, puntualizó que el show contará con tres comediantes dominicanos fijos cada noche que fungirán como anfitriones de los humoristas internacionales.

Tres Invitados internacionales fijos: Desde Cuba, Iván Camejo; desde Puerto Rico, el mago Hansel, y desde Costa Rica, Alex Costa. Estos estarán junto a los dominicanos Cuquín Victoria, Jochy Santos y Felipe Polanco (Boruga), recibiendo el viernes 29 de mayo a Jochy Jochy , Aquiles Correa y Jinita.

El sábado 30 de este mes, la cartelera criolla contará con invitados a: Rafa Bobadilla, Miguel Alcántara y C. Cordero, y el domingo 31, Día de las Madres, el cierre del maratón de la risa será con la nueva generación del humor: Ariel Santana, Starlyn Ramírez y Fernando Pucheu.

“3+3+3 Para Mamá” contará además con Carlos Alfredo Fatule como moderador e hilo conductor del show que reúne a diversas generaciones del humor. Boletas a la venta en Tix.do y en boletería de Escenario 360.