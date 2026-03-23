Arlette Borrelly lanza podcast para conectar las historias de la diáspora dominicana

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La comunicadora dominicana Arlette Borrelly, también conocida como “la voz de la comunidad”, reconocida por su trayectoria en radio en Nueva York donde se ha destacado como una de las primeras voces femeninas dominicanas en la radio dirigida a la comunidad latina anunció el lanzamiento de la primera temporada de su nuevo podcast, un espacio de conversación dedicado a explorar las experiencias, desafíos y aportes de la diáspora dominicana.

Radicada en Nueva York, Borrelly ha construido una relación cercana con la audiencia hispana, destacándose por su estilo auténtico y su capacidad para abrir conversaciones sobre identidad, cultura y la vida de los dominicanos en el exterior.

El podcast surge como una plataforma para compartir historias y reflexiones sobre lo que significa construir vida fuera del país, abordando también la resiliencia que acompaña la experiencia migratoria, los desafíos de empezar en otro lugar y la nostalgia permanente por la tierra de origen.

“Este podcast nace del deseo de crear un espacio de conversación auténtica sobre lo que significa ser dominicano fuera del país. La diáspora está llena de historias y experiencias que merecen ser escuchadas. A través de este proyecto quiero conectar esas voces y fortalecer los vínculos entre los dominicanos dentro y fuera de la isla”, expresó Borrelly.

Cada episodio reunirá voces diversas líderes de opinión, profesionales, emprendedores, creadores y miembros de la comunidad, reflejando la pluralidad de la diáspora dominicana y demostrando que cada historia migratoria es distinta.

Con esta iniciativa, Borrelly amplía su plataforma de contenido y fortalece su presencia en las conversaciones sobre identidad, cultura y comunidad entre los dominicanos dentro y fuera del país.

La primera temporada del podcast está prevista para lanzarse en marzo de 2026. (validar con AB)