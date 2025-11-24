El artista urbano Yoneiry presenta 'Versátile' en el Brasier Theater de Nueva York

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- El multifacético artista urbano dominicano Yoneiry Taveras, conocido artísticamente como «Yoneiry -El Maestro-», presentó el pasado fin de semana a casa llena en los exclusivos salones del lujoso Brasier Theater, el Alto Manhattan, su nuevo álbum «Versátile Reggaeton Pop».

El proyecto musical incluye temas como «No dejo de pensar en ti», «Salimos a perrear», «Ram Pam Pam», «Carro de Carrera», «Reggae Mambo», «Mueve Tu Cadera», «Te Lo Rompo To», «Look At My Flow», «F**k All That», «I Can Do Whatever», «On the Block» y «Why You So Lame», entre otros que prometen cautivar al público asistente.

Asistieron numerosos artistas consagrados y nuevas figuras, entre ellos figuran «El Varón de la Bachata», «Gigi RD», «Siempre La Más», «Crucita La Reina del Mariachi», «Los Toros Band», Zavier Fernández», «Soraya Internacional», «Jonathan El Latino», «El Chavivirí», «Katherine Figuereo», y Frederick Martínez «El Pachá», entre otros.

Presentó sus nuevas canciones durante los Premios Latinos, versión urbana, que produce Félix Jerez, que lo reconoció a la vez. Igualmente, el condado de Nassau le entregó otro reconocimiento.

Yoneiry agradeció el respaldo que ha venido recibiendo de sus seguidores. «Saben que con el apoyo de mi público siento que voy por el camino correcto, la idea principal es motivarlos a que sean mejores personas cada día, y me encantaría seguir contando con su cariño y apoyo», manifestó.

Ha actuado en escenarios importantes como en Festival de la Calle 8; Power 105 FM; Festival Tdot Fest de Toronto; en el Desfile Dominicano de la Quinta Avenida-Manhattan; en el Desfile Puertorriqueño; y de América Central Honduras.

El actor, artista, modelo y CEO de YTM.Productions, YTM Records y YTM.Clothing, fue el primer modelo masculino en participar en Project Runway y Bravo TV, marcando un precedente dentro de la industria.

Además, ha sido imagen de campañas para Pepsi, Paco Jeans y Nike, y sus trabajos han aparecido en revistas como GQ, Complex, Seventeen, NV, Prom Guide, Bridgez, así como en anuncios para XXL y Source Magazine.

En la pantalla grande ha destacado por su participación en la película «Equal Standard», (2020), compartiendo pantalla con figuras como Ice-T, Maurice Benard, Tobias Truvillion, Syleena Johnson y Robert Clohessy. Actualmente se proyecta en canales del cable.

También forma parte del elenco de Bruised, junto a Halle Berry, y ha tenido papeles en Back Street, Law & Order, We TV, Alpha House, The Wackness y Gossip Girl. Su talento lo llevó al Festival de Cine de Tribeca con la cinta independiente Not That Kind of Blue.

Como rapero, su álbum Versátil está disponible en todas las plataformas digitales, combinando reggaetón e hip-hop en inglés. Actualmente trabaja en su segunda producción: Versátile ll.

El artista también ha sido parte de los Latin Awards, Urban Music Awards, Golden Latin Awards y Sacro Imperio Awards, y ha realizado apariciones televisivas en Telemundo, Univisión 41 y Sky TV 13. Sus remixes, también suena en emisoras angloparlantes de NYC como Hot 97 y Power 105.

El Urbano, considerado una de las voces más refrescantes del género, continúa elevando el nombre de su país (RD). INSTAGRAM Yoneiry_el_maestro.

