Así brilló El Blachy en 2025: triunfos en escenarios y reconocimiento

El año 2025 quedará registrado como uno de los más trascendentales en la carrera artística de El Blachy, quien reafirmó su liderazgo en el merengue típico, consolidándose como una figura de proyección nacional e internacional.

El inicio del año fue impactante al asumir la responsabilidad de abrir el último concierto de Aventura, una presentación histórica en la que representó con orgullo el merengue típico ante miles de asistentes, recibiendo una ovación que confirmó su fuerza escénica y popularidad.

Posteriormente, brilló con luz propia en los Premios Soberano 2025, donde fue galardonado como Merenguero Típico del Año y, además, protagonizó una actuación memorable que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala.

En el ámbito internacional, El Blachy realizó una exitosas giras por los Estados Unidos, logrando presentaciones a casa llena en escenarios de gran prestigio como el Ritz Theatre de Elizabeth, Nueva Jersey; el United Palace de Nueva York; el Lynn Memorial Auditorium de Boston; y el Auditorium Theatre de Lynn, Massachusetts. También participó en el Festival Dominicano celebrado en Orlando, Florida, y ofreció exclusivos conciertos privados en yate en alta mar por Miami, entre otras importantes presentaciones.

Su proyección continuó en el Caribe con una destacada actuación en el Choliseo de Puerto Rico, donde compartió escenario con Elvis Crespo, sumándose a presentaciones en relevantes festivales en Saint Maarten (Noche Latina) y Saint Thomas. Asimismo, tuvo una sobresaliente participación en los Premios Heat 2025, celebrados en Medellín, Colombia, donde también fue nominado en el renglón de Mejor Artista Latino.

Por primera vez en su carrera, El Blachy llevó su música a Europa y, además, se convirtió en el primer artista de su género en presentarse en Canadá, con exitosos conciertos en Montreal y Toronto, reafirmando el alcance global del merengue típico.

A esto se suman importantes colaboraciones con artistas de distintos géneros musicales, fortaleciendo su versatilidad y logrando conectar el merengue de tierra adentro con nuevas audiencias.

En el plano personal, el 2025 también estuvo marcado por logros significativos, como la adquisición de su vivienda y el emotivo gesto de regalar una casa a sus padres, acciones que reflejan su crecimiento humano y familiar.

En diciembre, anunció una agenda de 55 fiestas y cerró el año con un récord de 60 bailes, llegando a realizar hasta cuatro presentaciones en un solo día, una hazaña que confirma su incansable entrega al público.

Sin lugar a dudas, el 2025 consagró a El Blachy como un referente indiscutible del merengue típico y como un artista integral que trasciende los escenarios, marcando un hito en la historia del género.