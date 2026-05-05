Así fue Bad Bunny al Met Gala 2026

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Los diseños con acento español lucieron en la alfombra roja de la Met Gala, celebrada esta noche en Nueva York, de la mano del cantante Bad Bunn que vistió de Zara.

Como ya había hecho en la Super Bowl, el cantante puertorriqueño volvió a confiar en esa marca, del gigante textil español Inditex, para una reunión que este año se celebró con el lema ‘La moda es arte’.

En esta ocasión, el artista hispano interpretó a su manera la temática “Costume Art” y llevó un traje negro con blusa de gran lazada en el cuello

Bad Bunny vuelve a confiar en la firma española Zara para la Met Gala

Lo acompañó con un trabajado maquillaje que le daba aspecto de anciano, reflejando su yo del futuro.

La misma firma española fue también protagonista con la aparición de su presidenta, Marta Ortega, con su marido, Carlos Torretta, luciendo un diseño de John Galliano, con el que Zara ha firmado un acuerdo de colaboración de dos años.