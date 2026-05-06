Bad Bunny envía sus condolencias ante el fallecimiento de “Piculín”

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El artista urbano Bad Bunny manifestó su pesar por la muerte del exbaloncestista puertorriqueño José Piculín Ortiz.

A través de sus historias de Instagram, El Conejo Malo compartió varias imágenes recordando momentos destacados de “Piculín” en la cancha, así como una foto juntos tomada en la casita de la residencia de conciertos celebrada el pasado verano en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Junto a las imágenes, el cantante dedicó un mensaje de agradecimiento y respeto: “Gracias por tanto, José Piculín Ortiz. Puerto Rico siempre recordará tu nombre con respeto, orgullo y alegría”.

Ortiz, quien compitió en cuatro Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004), en la NBA con los Utah Jazz y, entre otros equipos en España, el Real Madrid y el FC Barcelona, falleció a las 04.03 GMT de hoy.

El legendario pívot se encontraba recluido en el Hospital Ashford, en San Juan, desde el 1 de mayo, y se mantuvo acompañado en todo momento por su esposa, Sylvia Ríos, así como por su hija Neira, familiares y allegados, detalló en un comunicado la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Tras la noticia, reconocidas figuras deportivas, entre ellas, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, así como el expelotero y exdirigente Alex Cora, ofrecieron sus condolencias.

"Puerto Rico pierde hoy a uno de sus más grandes atletas y a un verdadero símbolo de lo que representa competir por nuestra bandera. Piculín fue mucho más que un extraordinario baloncelista; fue un líder, un referente y un atleta que encarnó los valores del olimpismo en cada escenario en el que representó a nuestro país", sostuvo Rosario.

La líder olímpica resaltó de Ortiz "su entrega, su carácter competitivo y su amor por Puerto Rico" que "marcaron a generaciones y elevaron nuestro nombre a nivel mundial".

"Su legado vivirá por siempre en nuestra historia y en el corazón de nuestro pueblo", añadió.