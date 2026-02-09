Bad Bunny lidera la opinión global

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Más allá del espectáculo deportivo y del show de medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny se ha consolidado como un fenómeno cultural capaz de alterar mercados, influir en debates políticos y marcar agenda en la industria del entretenimiento.

Su presencia en el Super Bowl trasciende lo meramente artístico, y lo proyecta como un símbolo de identidad y poder cultural latino.

La magnitud de su incidencia se refleja en hechos en distintos planos. En el ámbito económico, la expectativa generada a través de su participación provocó mayor demanda de boletas, y de hecho, la más económica ronda los 3,100 dólares por persona.

Respecto al plano político, California celebró ayer domingo el “Día de Bad Bunny” en honor a su actuación en el Super Bowl.

En términos de debate global, el intérprete que hizo historia la semana pasada tras ganarse tres premios Grammy, alzándose como ganador en la categoría más importante de la noche con un álbum completamente en español, la narrativa de Bad Bunny humaniza el discurso de la migración.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos”, expresó frente a millones de sintonizantes del Grammy.

Uno de los aportes más significativos del artista es el idioma. El español se posiciona en el centro de atención, puesto que su repertorio es completamente en español, rompiendo con la tradición de que históricamente se ha priorizado el inglés en este tipo de escenarios.

Consciente de su poder de convocatoria, el intérprete de “Debí Tirar más Fotos”, “Tití me Preguntó” y “Me Porto Bonito” bromeó previo al evento, al señalar que daba un plazo para que aprendieran a hablar español, aunque luego revirtió su propuesta al manifestar que en su show la gente solo tendría que preocuparse por bailar y pasarla bien.

Las expresiones puertorriqueñas y los referentes culturales son infaltables en sus letras y en sus presentaciones. Proyectando la cultura de Puerto Rico a escala global, convirtiéndola en un atractivo cultural y turístico.

Desde el inicio de su carrera en el 2013, Bad Bunny ha acumulado hitos globales y ha redefinido la forma de exportar música latina para consumo mundial.