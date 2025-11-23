Bad Bunny : “RD también es mi casa” en multitudinaria segunda función en el Estadio Olímpico

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Con el Estadio Olímpico Félix Sánchez totalmente repleto, el artista puertorriqueño Bad Bunny ofreció la segunda función de su esperado concierto en República Dominicana, donde emocionó a miles de fanáticos al expresar: “RD también es mi casa”.

El espectáculo, que forma parte de su gira internacional, reunió a una multitud que vibró con cada interpretación del llamado “Conejo Malo”, quien ratificó su conexión con el público dominicano en una noche cargada de energía, luces y ovaciones.

La producción incluyó un despliegue escénico de primer nivel, con pantallas gigantes, efectos visuales y un repertorio que recorrió sus mayores éxitos, desde temas urbanos hasta fusiones con ritmos caribeños.