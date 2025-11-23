Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Benito

Bad Bunny : "RD también es mi casa" en multitudinaria segunda función en el Estadio Olímpico

Bad Bunny

Bad Bunny

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

Con el Estadio Olímpico Félix Sánchez totalmente repleto, el artista puertorriqueño Bad Bunny ofreció la segunda función de su esperado concierto en República Dominicana, donde emocionó a miles de fanáticos al expresar: “RD también es mi casa”.

El espectáculo, que forma parte de su gira internacional, reunió a una multitud que vibró con cada interpretación del llamado “Conejo Malo”, quien ratificó su conexión con el público dominicano en una noche cargada de energía, luces y ovaciones.

La producción incluyó un despliegue escénico de primer nivel, con pantallas gigantes, efectos visuales y un repertorio que recorrió sus mayores éxitos, desde temas urbanos hasta fusiones con ritmos caribeños.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

