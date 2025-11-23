Benito
Bad Bunny : “RD también es mi casa” en multitudinaria segunda función en el Estadio Olímpico
Con el Estadio Olímpico Félix Sánchez totalmente repleto, el artista puertorriqueño Bad Bunny ofreció la segunda función de su esperado concierto en República Dominicana, donde emocionó a miles de fanáticos al expresar: “RD también es mi casa”.
El espectáculo, que forma parte de su gira internacional, reunió a una multitud que vibró con cada interpretación del llamado “Conejo Malo”, quien ratificó su conexión con el público dominicano en una noche cargada de energía, luces y ovaciones.
La producción incluyó un despliegue escénico de primer nivel, con pantallas gigantes, efectos visuales y un repertorio que recorrió sus mayores éxitos, desde temas urbanos hasta fusiones con ritmos caribeños.