Bad Bunny, un show que no trató de buena música

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Si calificamos el espectáculo que ofreció el puertorriqueño Bad Bunny por su calidad interpretativa o canciones que cantó en el show de medio tiempo del Super Bowl, muchos estaríamos de acuerdo en que no estuvo a la altura.

Pero, no hay que analizar mucho, ni conocer a profundidad la evolución de la carrera de Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), para saber que su show no trató de música, sino de un concepto artístico ideado para protestar, concienciar y llamar a la atención de diversos acontecimientos socios políticos que hoy en día, impactan a los latinos.

Solo por ser elegido para amenizar este importante medio tiempo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, es un gran logro para este joven, cuyos detractores hablan de él con la misma fuerza que sus fans.

Bad Bunny en el Super Bowl

“El conejo malo”, transmitió muchos mensaje buenos en esta producción, que celebra la cultura de un pueblo, que aunque sigue incentivando al machismo y lo ratifica Bady Bunny con “Titi me preguntó”, -canción que habla de la típica tía que le pregunta al sobrinito que cuántas novias tiene-, pero que respeta al matrimonio como núcleo y centro de la familia, y lo mostró con la pareja que se casó en vivo en el Super Bowl.

El boricua tributó no solo a las leyendas de la música de su natal Puerto Rico, también a todos los latinos que han llegado a otras tierras no a robar lo que no les pertenece, sino a aportar a sumar y a buscar nuevas oportunidades.

Bad Bunny

Más allá de sus decadencias y limitaciones vocales, Bady Bunny se interezó en llevar un poderoso mensaje de unión, empatía y respeto a las millones de personas que esa noche lo vieron, ya sea para criticarlo como el presidente Donald Trump, o para aplaudirlo como lo hizo la actriz estadounidende ganadora del Oscar, Viola Davis.

Cada elemento e invitado, tuvo un significado importante y uno de los más significativos fue ver a Lady Gaga, usando un vestido típico de las latinas, cantando salsa y tratando, sin éxito, de bailar este ritmo tropical.

RD presente

Si algunos dudaban del amor y respeto que Bad Bunny siente por República Dominicana, la noche del domingo se despejaron.

El espectáculo inició con imágenes tomadas en los cañaverales de San Pedro de Macorís, y con el joven cantante dominicano Alexander Mercedes gritando la frase ¡Hoy se bebe!, popularizada por el bachatero Anthony Santos.

No solo fue el coqueteo con nuestra bachata, también estuvimos representados por Cardi B, la rapera estadounidense de ascendencia dominicana. También tuvimos presencia en la moda, gracias al diseñador de ascendencia dominicana, Raúl López, director creativo de la marca Luar, quien vistió a Gaga.

En la producción estuvo involucrado talento dominicano tanto delante, como detrás de las cámaras. República Dominicana tuvo un gran impacto en los inicios de la carrera de Benito.