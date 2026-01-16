Los Beatles, un impacto que no detiene el tiempo

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

The Beatles, fue, es y seguirá siendo una de las bandas más impactantes, importantes y revolucionarias de su generación y las siguientes.

No es para menos que el grupo, conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, tenga su propio día, para celebrar y recordar su viaje musical.

El Día Mundial de Los Beatles se celebra cada 16 de enero, y este año, la conmemoración llega de la mano del éxito de La serie documental “The Beatles Anthology”, una versión actualizada y ampliada, de la historia de la banda, disponible en Disney+, que se estrenó a finales del 2025.

El documental presenta una versión más extensa, compuesta por ocho episodios de cerca de una hora cada uno, a los que se suma un noveno capítulo inédito, tras las cámaras.

El Día Internacional de The Beatles es un homenaje a la banda originada en Liverpool, cuyos inicios se remontan a la década de 1960, cuando John Lennon (voz), Paul MacCartney (bajo), George Harrison (guitarra) y Ringo Star (batería), cuatro jóvenes soñadores, cambiaron el juego del rock.

En los años 60 los Beatles se convirtieron en un fenómeno que rompió fronteras al hacer sonar su música casi al unísono en todo el mundo y Paul McCartney capturó con su cámara Pentax de 35 mm como la banda vivió ese momento, imágenes cotidianas que ahora forman parte de la muestra ‘Ojos de la tormenta’ del Museo de Brooklyn.

Entre 1963 y 1964, cuando la banda hizo su primera gira a Estados Unidos, McCartney sacó más de 250 fotos, de las cuales muchas eran imágenes desde el ‘backstage’ de músicos afinando sus instrumentos, de sus colegas de banda esperando antes de un espectáculo o de los paisajes que veía desde la ventanilla del avión o el tren.

También inmortalizó cómo la banda vivió la Beatlemanía al fotografiar a las marabuntas de fans que los recibían en todos lados y los grupos de paparazzi que les pisaban los talones.

El sencillo “Love Me Do”, canción escrita por John Lennon y Paul McCarthy se incluyó en “Please Please Me”, el álbum debut del grupo, publicado el 22 de marzo de 1963. La banda llegó a grabar “Love Me Do” hasta tres veces con tres baterías distintos: Peter Best, Andy White y Ringo Starr. Al final, los Beatles eligieron la versión en la que había colaborado Starr, que pasó a formar parte del grupo.

Tras de lanzar su álbum debut, los Beatles empezaron a sonar en decenas de países. Con la canción “I Want to Hold Your Hand”, compuesta por Lennon y McCartney, la banda consiguió posicionarse como número 1 en los Estados Unidos y logró permanecer durante cinco semanas en el número 1 de las listas musicales del Reino Unido. Además, con esta canción se inició uno de los fenómenos fan más sonados de los años 60, la “Beatlemanía”.

Décadas después de su separación, los álbumes y las canciones de los Beatles siguen sonando en el mundo entero, dando continuidad al grupo que determinó a la generación de los años 60.ç