“Todo Beethoven” con el pianista Daumants Liepins

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un esfuerzo por continuar impulsando el desarrollo educativo de las personas en condiciones de vulnerabilidad, la institución sin fines de lucro Promoción Apec (Promapec) anunció su concierto de gala anual titulado “Todo Beethoven”, que tendrá efecto el próximo 11 de febrero, a las 8:30 de la noche, en la sala principal Carlos Piantini, del teatro nacional Eduardo Brito.

El evento artístico, que se perfila como uno de los encuentros más relevantes del inicio de año, contará con la participación estelar del destacado pianista letón Daumants Liepins, cuya ascendente carrera en Europa lo ha posicionado como uno de los intérpretes más agudos del repertorio clásico y romántico de su generación.

Bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, Liepins asumirá el reto de interpretar el majestuoso concierto para piano y orquesta número 5 en Mi Bemol, conocido como "Emperador", una de las piezas más exigentes y sublimes de Ludwig van Beethoven. Estará acompañado por a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.