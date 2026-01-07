Berklee en Santo Domingo inicia con una matrícula de 200 estudiantes

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Con una iniciativa que reúne a cerca de 200 jóvenes músicos de todo el país, el Ministerio de Cultura inauguró el programa académico internacional Berklee en Santo Domingo 2026.

La jornada se desarrolla durante toda esta semana en el Conservatorio Nacional de Música, el Teatro Nacional Eduardo Brito y otros espacios culturales, hasta el próximo sábado 10 de enero.

Las instituciones organizadoras destacaron que Berklee en Santo Domingo 2026 se consolida como una plataforma estratégica para la formación musical de alto nivel, el intercambio cultural y la internacionalización de los jóvenes músicos dominicanos, fortaleciendo la cooperación entre la República Dominicana y una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo.

En el acto de apertura estuvieron presentes el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez, en representación del ministro de Cultura, la viceministra de Industrias Culturales, Alicia Baroni, la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent; la directora del conservatorio Nacional, Paola González y el vicepresidente de Iniciativas Globales de Berklee College of Music, Jason Camelio.

En la presente edición, el programa beneficiará a estudiantes seleccionados de una lista de más de mil aspirantes provenientes de distintas provincias del país.

Tras el acto inaugural, se dio inicio a las clases, orientaciones académicas y sesiones formativas dirigidas a los participantes. Del 6 al 9 de enero, el programa contempla jornadas intensivas de clases, audiciones, entrevistas y ensayos impartidos por un equipo de reconocidos docentes de Berklee, en áreas como interpretación, composición y producción musical.

CUERPO DOCENTE

El cuerpo docente está integrado por Zahili González Zamor, directora académica del programa, Fernando Huergo, director académico asistente, así como Tyrone Chase, Nick Grondin, Daniel Rosenthal, Lauren Sevian, Nichelle Mungo, Ivanna Cuesta, Josean Jacobo y Jason Camelio, quienes acompañarán a los estudiantes durante todo el proceso formativo.

ACTIVIDADES ESPECIALES

Entre las actividades especiales del programa figura la clase magistral del maestro Michel Camilo, pautada para el miércoles 7 de enero en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Ese mismo día, el destacado músico y otras personalidades del ámbito cultural sostendrán un encuentro con el presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional.

El programa incluye además el Concierto del Claustro de Berklee, que tendrá lugar el jueves 8 de enero en la sala Juan Francisco García del Conservatorio Nacional de Música, así como las audiciones de la Michel Camilo Scholarship Competition, una de las iniciativas más relevantes del proyecto, orientada a reconocer el talento musical sobresaliente.

Las actividades culminarán el sábado 10 de enero con el Concierto de Estudiantes, seguido del acto de clausura y la entrega de becas en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, y una cena de despedida para los participantes y docentes.